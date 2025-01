Bundestagswahl 2025:Habeck will 3,5 Prozent des BIP für Verteidigung ausgeben

SPD-Vorsitzende Esken: Koalition mit BSW nicht vorstellbar

Die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, äußerte sich zu möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl: Wegen tiefgreifender Differenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik könne sie sich eine Koalition mit dem BSW unter Sahra Wagenknecht auf Bundesebene derzeit nicht vorstellen. Das Agieren der Parteichefin in diesen Politikfeldern sei "sehr abenteuerlich, sehr nah an Russland, sehr kritisch gegenüber jeder Art der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und der Nato", sagte Esken in einem dpa-Interview. "Auf Landesebene kann man solche Dinge weglächeln und in Präambeln schreiben. Auf Bundesebene wird das nicht funktionieren."



Esken will ein Bündnis mit dem BSW zwar nicht völlig ausschließen. "Wir haben auch bei der Linken immer gesagt, es kommt auf die Akteure an, man muss sich anschauen, wie die Situation dann nach einer Wahl ist, welche handelnden Akteure da unterwegs sind", sagte sie. Aber die derzeitigen außen- und sicherheitspolitischen Positionen seien "verantwortungslos und da ist eine Zusammenarbeit nicht vorstellbar".

In Brandenburg und Thüringen koaliert die SPD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. In Umfragen zur Bundestagswahl im Februar kommt das BSW derzeit auf 4 bis 8 Prozent.



Auf die Frage, ob Esken sich trotz des Zerwürfnisses beim Bruch der Ampel wieder eine Koalition mit der FDP vorstellen könne, antwortete sie: "Ich halte das für eine hypothetische Frage." Die Nachfrage, ob das heiße, dass sie sich einen Wiedereinzug der FDP in den Bundestag nicht vorstellen könne, bejahte sie.