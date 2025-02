Bundestagswahl 2025:Habeck: Verbrenner-Aus ist Bedingung für Regierungsbeteiligung

Anfang Februar meldete die AfD der Bundestagsverwaltung eine neue Parteispende von rund 2,35 Millionen Euro. Als Spender wird auf der Webseite des Bundestags Gerhard Dingler aus Österreich genannt. Dabei handelte es sich um eine Sachspende: 6395 Plakate sollten deutschlandweit unabhängig von der offiziellen Wahlkampagne für die AfD werben. Nun berichten der Spiegel und der österreichische Standard, es bestehe der Verdacht, dass es sich bei Dingler nur um einen Mittelsmann gehandelt haben könnte. So hätten Ermittlungen österreichischer Sicherheitsbehörden ergeben, dass Dingler vor seiner vermeintlichen Spende an die AfD eine "Schenkung" in Millionenhöhe erhalten haben. Das Geld soll er zuvor von dem aus Duisburg stammenden Immobilienmilliardär Henning Conle bekommen haben.Dem Bericht zufolge soll Dingler seiner Bank einen Vertrag vorgelegt haben, der die Schenkung von 2,6 Millionen Euro durch Conle belegen sollte. Gefragt, wofür das Geld verwendet werde, soll Dingler erst von einem Immobilienprojekt gesprochen haben. Kurz darauf gingen von seinem Konto 2 349 906 Euro an eine Plakatwerbefirma in Köln. Dieselbe Summe meldete die AfD Anfang Februar der Bundestagsverwaltung.Nach dem deutschen Parteiengesetz sind sogenannte Strohmannspenden verboten, bei denen die Identität des tatsächlichen Geldgebers verschleiert wird. Sollte sich der Verdacht erhärten, droht der AfD ein Strafgeld wegen illegaler Parteienfinanzierung in dreifacher Höhe der unzulässigen Spende. Das wären in diesem Fall rund sieben Millionen Euro.Die AfD hat die Berichte zurückgewiesen. „Die AfD hält sich streng an die rechtlichen Vorgaben bei der Entgegennahme von Parteispenden und tauscht sich dabei auch eng mit der Bundestagsverwaltung aus“, erklärte ein Sprecher von Parteichefin Alice Weidel. Der Großspender habe nach Angaben der AfD versichert, dass die Zuwendung aus eigenem Vermögen stammte und „insbesondere nicht im Auftrag von Dritten erfolgte“.Nach einem Bericht des österreichischen Rundfunks ORF handelt es sich bei Dingler um den ehemaligen Landesgeschäftsführer der rechtspopulistischen FPÖ in Vorarlberg. Dingler habe in einer Stellungnahme die Millionenspende selbst bestätigt. Auf Nachfrage, warum er so eine hohe Summe an die AfD gebe, erklärte Dingler dem Bericht zufolge, dass er sich große Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges mache. Die AfD sei aus seiner Sicht die einzige Partei, die sich glaubhaft für Frieden einsetze.