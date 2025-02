Zehntausende demonstrieren für Vielfalt und die „Brandmauer“

Nach dem Votum des Bundestags für eine schärfere Migrationspolitik sind Zehntausende für Vielfalt und eine klare Abgrenzung nach rechts auf die Straße gegangen. In Hamburg sprachen die Veranstalter von 80 000 Menschen, die Polizei von 65 000. In Essen nahmen laut Polizei 14 000 Menschen an einer Demonstration teil. Vielerorts richtete sich der Protest konkret gegen den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz.



Anlass der Demonstrationen ist, dass CDU und CSU am Mittwoch im Bundestag mithilfe der FDP und der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik durchgesetzt hatten. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit. Ein von der Union eingebrachter Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration war am Freitag allerdings gescheitert.



Unter dem Motto „Brandmauer statt Brandstifter“ gingen in Leipzig Tausende auf die Straße. Mitorganisatorin Bente Stork sagte in Richtung Union und Merz: „Wer mit Faschisten kooperiert, der muss mit unserem Widerstand rechnen.“ Auch in anderen Städten wurde demonstriert, darunter Karlsruhe, Stuttgart, Braunschweig, Würzburg, Augsburg und Bremen.



Andernorts richtete sich der Protest am Samstag direkt gegen die AfD. So kamen zu einer Demonstration gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD im südhessischen Neu-Isenburg weit mehr Menschen zusammen als zunächst angenommen. Die Beamten sprachen von etwa 9000 Demonstrierenden. Am Nachmittag versuchten Teilnehmer nach Angaben einer Polizeisprecherin, zwei Polizeifahrzeuge in Brand zu setzen, dabei sei eines der Fahrzeuge beschädigt worden.