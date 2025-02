Tausende Menschen gehen für die Demokratie und gegen rechts auf die Straße

Einen Tag vor der Bundestagswahl sind in vielen Städten Deutschlands Demonstrationen angekündigt. Die Zusammensetzung des Parlaments dürfte sich Umfragen zufolge deutlich ändern. Das zieht kurz vor der Wahl erneut tausende Menschen auf die Straße. Eine größere Demo ist etwa in Hamburg geplant. Auch in Berlin, Hannover, Erfurt und Augsburg wollen Menschen ein Zeichen gegen den Rechtsruck setzen.



Die Polizei in Hamburg erwartet 80 000 Demonstrierende. In der Innenstadt sind zwei Aufzüge geplant: Ein breites Bündnis startet ab 12 Uhr unter dem Motto „Wir lassen uns nicht spalten: Hamburg wählt Zusammenhalt“. Hier rechnet die Polizei mit 65 000 Teilnehmern. Die zweite Demonstration mit bis zu 15 000 Teilnehmern ist ab 14.30 Uhr unter dem Motto „Klare Kante gegen Rechts“ angesetzt. Beide Züge sollen am Ende aufeinandertreffen.



Auch in Nordrhein-Westfalen werden erneut Menschen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straße gehen. Die größte Demonstration ist ab 14 Uhr in Essen mit 8000 Teilnehmern angemeldet. Die Polizei bereitet sich aber auf deutlich mehr Demonstranten vor. Eine ähnlich große Demonstration gegen Rechts wird in Krefeld erwartet, wo 6000 Menschen angemeldet sind. Auch in Wuppertal, Duisburg, Mönchengladbach und weiteren Städten sind Demos mit ähnlichem Motto angekündigt. Mehr als 1000 Menschen folgen in Kiel einem Demonstrationsaufruf von Schülern.



Bereits seit Januar hatte es landesweit Demonstrationen gegen einen Rechtsruck, die AfD und auch gegen den Migrationskurs der CDU gegeben.