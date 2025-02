Friedrich Merz: "Was war das denn?"

Während der Rede des Bundeskanzlers schiebt sich Friedrich Merz auf seinem Stuhl hin und her. Als Scholz ihm vorwirft, dass er gemeinsame Sache mit der AfD machen könnte, schüttelt er mit einem Lächeln den Kopf. Er sitzt so, wie er in diesen Debatten oft sitzt: Beine übereinander, Hände verschränkt, ein kurzer Blick in die Runde und in die Unterlagen, bevor er ans Rednerpult tritt. "Was war das denn?", fragt er nach der Rede des Kanzlers und erhält dafür Applaus aus der Union.



Er wirft Scholz "25 Minuten abgelesene Empörung über den Oppositionsführer" vor. Ob dies alles sei, was er hier vorzutragen habe, fragt Merz nach. Er wirft dem Kanzler und seinem Grünen Vize Habeck vor, die Unternehmen vor die Wand gefahren zu haben und biete diesen nun an, das weitere vier Jahre so weiterzumachen. Auch er geht auf den Krieg in der Ukraine ein, würdigt den Kanzler für seine Zeitenwenderede, aber sagt auch, dass es Zeiten ohne Wende gewesen seien. Die Zusage an die Bundeswehr, mindestens zwei Prozent in die Verteidigung zu investieren, habe er nicht eingehalten. Tatsächlich ist es aber so, dass die Bundesregierung im vergangenen Jahr zum ersten Mal das von der Nato vereinbarte zwei Prozent Ziel für die Verteidigungsausgaben erreicht hat.



Merz erinnert an das Chaos der Ampelregierung. Wie sehe die Bilanz heute aus? Scholz verlasse das Bundeskanzleramt mit fast drei Millionen Arbeitslosen. "Es ist ein schieres Desaster, was sie auf dem Arbeitsmarkt geleistet haben", wirft Merz dem Kanzler vor.