Kurzanalyse: Scholz zweifelt Tauglichkeit von Merz als Bundeskanzler an

Olaf Scholz hat in seiner Regierungserklärung Friedrich Merz und die Union frontal angegriffen. Er porträtierte Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz als jemanden, der mit seinen Forderungen nach Zurückweisungen an der Grenze und anderen asylpolitischen Verschärfungen nur „Scheinlösungen“ propagiert und der den Zusammenhalt der EU gefährde. „Denn wenn wir aussteigen aus den europäischen Regeln, dann steigen auch andere aus“, warnte Scholz.



Der Kanzler zeichnete seinen Rivalen im Wettbewerb um das Kanzleramt zudem als Populisten, der sich nicht an die Fakten halte. Die jüngsten Morde und Anschläge in Mannheim, in Solingen, in Magdeburg und in Aschaffenburg hätten alle nach geltendem Recht verhindert werden können, sagte Scholz. Nun nehme Merz sehenden Auges eine Zusammenarbeit mit der AfD in Kauf, es sei aber nicht gleichgültig, ob man mit den extremen Rechten zusammenarbeite, „nicht in Deutschland“. Auch dies führte Scholz somit indirekt als Argument dafür an, dass Merz nicht geeignet sei für das verantwortungsvolle Amt des Bundeskanzlers.



