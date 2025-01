Bundestagswahl 2025:Bundestag stimmt für Fünf-Punkte-Plan der Union – Antrag zur Sicherheit scheitert

Lauterbach spricht von „Dammbruch“

Als nächster dreht Karl Lauterbach (SPD) eine Runde durch den Pressebereich. Und findet staatstragende Worte. „Das ist eine historische Stunde“, sagt er in ein ARD-Mikrofon, „hier passiert etwas, dass es so nicht hätte geben dürfen.“ Dass die Union kurz davor sei, gemeinsam mit der AfD abzustimmen, sei eine historische Verschiebung, ein „Dammbruch“. Klar, in Wahlkämpfen seien die Dinge nicht kalkulierbar. „Aber das hat mich überrascht, muss ich sagen.“



Lauterbach war selbst kurz zum Thema in der Debatte geworden. CDU-Chef Friedrich Merz beklagte erneut, dass der Minister gegen ihn die „Nazi-Keule“ geschwungen habe. Am Montag hatte Lauterbach in einem Tweet geschrieben, Merz sei „moralisch bankrott“, weil er sich, wenn es ihm vermeintlich helfe, „auch von Nazis unterstützen“ lasse. Später löschte er den Tweet und entschuldigte er sich. Da dies nicht Lauterbachs erste entsprechende Äußerung gewesen sei, nehme er die Entschuldigung nicht an, sagte Merz nun in der Bundestagsdebatte.