Bundestagswahl 2025:Scholz: Ich kann Merz nicht mehr trauen

Scholz: Ich kann Merz nicht mehr trauen

Die Union habe „bewusst kalkuliert hingenommen“, dass die AfD ihrem Antrag zustimme, sagte der Bundeskanzler in der ARD-Sendung Maischberger, wo er sich zu den Ereignissen des Tages geäußert hat. Und das, obwohl Friedrich Merz immer wieder beteuert habe, genau das nicht zu machen: „Und deshalb, finde ich, kann ich ihm nicht mehr trauen, was ich bis vor einer Woche getan habe." Den mithilfe der AfD beschlossenen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik nannte Scholz in der Sendung einen „Tabubruch“, sagte: Der 29. Januar sei „wahrscheinlich ein ganz bedeutender Tag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ gewesen.



Der Konsens, dass demokratische Parteien nicht mit der extremen Rechten zusammenarbeiten, habe in Deutschland über die gesamte Nachkriegsgeschichte gegolten, so der Kanzler. Jetzt habe die Union den Konsens aufgekündigt, "heute ist das passiert.“ Für ihn gehe es nun darum, eine Mehrheit von Union und AfD bei der Bundestagswahl zu verhindern. Die beiden Parteien halten derzeit eine Mehrheit in Umfragen.



Was der Bundeskanzler bei Sandra Maischberger noch über die Abstimmung im Bundestag gesagt hat, berichtet Carolin Gasteiger (SZ Plus):