Im Migrationsstreit ist keine Bewegung sichtbar

Im Streit über die Asyl- und Migrationspolitik scheinen die Fronten zwischen der Union und der rot-grünen Minderheitsregierung verhärtet zu sein. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte die CDU und die CSU erneut dazu auf, ihren Widerstand gegen vorliegende Gesetzentwürfe zu schärferen Asyl- und Sicherheitsmaßnahmen aufzugeben. Es sei „empörend“, dass die Union einerseits unausgegorene oder klar rechtswidrige Vorschläge mache, es andererseits aber konkrete Vorschläge der Regierung gebe, die gerade von der Union aufgehalten würden, sagte der SPD-Politiker in der ARD.



Die Union hingegen verteidigte ihr Vorgehen, diese Woche notfalls erstmals mit Stimmen von AfD und BSW Verschärfungen in der Asylpolitik durchzusetzen. „Wir sind an einem Punkt, wo wir uns von taktischen Überlegungen verabschieden müssen. Wir müssen die Dinge machen, die gemacht werden müssen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei. Er bezog sich vor allem auf den Entwurf für ein „Gesetz zur Begrenzung des illegalen Zustroms von Drittstaatsangehörigen“, der beispielsweise den Familiennachzug für Personen mit eingeschränktem Schutzstatus stoppen soll. Dieser Entwurf hängt seit Monaten in den Ausschüssen des Bundestags fest, da ihn SPD und Grüne ablehnen. Nun wollen CDU und CSU ihn am Freitag im Plenum zur Abstimmung stellen. Dabei wäre erstmals eine Mehrheit von Union, AfD, FDP und BSW möglich.



Bereits am morgigen Mittwoch will die Union zwei Anträge einbringen, die zum einen Zurückweisungen aller Flüchtlinge an den deutschen Grenzen und zum anderen schärfere Sicherheitsgesetze fordern.



Wer will im Bundestag wie abstimmen, worum geht es in den Anträgen und Gesetzentwürfen? Und wer verfolgt welche Taktik? Markus Balser, Georg Ismar und Roland Preuß klären auf (SZ Plus):