Weniger Asylbewerber, dauerhafte Kontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen: Der schärfere Kurs in der Migrationspolitik unter anderem von CDU und CSU findet in der Bevölkerung mehrheitlich Zustimmung. Laut dem jüngsten "Deutschland-Trend" der ARD sagen zwei von drei Bürgerinnen und Bürgern (68 Prozent), Deutschland sollte weniger Flüchtlinge aufnehmen als bislang. Dieser Wert ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen.Ähnlich viele Menschen sind dafür, die schon jetzt geltenden befristeten Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern zu verstetigen. 57 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, Menschen ohne gültige Einreisepapiere an den Grenzen grundsätzlich zurückzuweisen – auch dann, wenn sie in Deutschland einen Asylantrag stellen wollen. Jeder Dritte hält das für falsch, dieser Anteil ist vor allem bei Anhängern der Grünen und der Linkspartei hoch.Dass die Union und die FDP am Mittwoch im Bundestag gemeinsam mit der AfD für eine härtere Migrationspolitik gestimmt hat, hat in Deutschland große Proteste hervorgerufen. Wie sich das auf die Wahlchancen der Union und ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz auswirkt, lässt sich im Deutschland-Trend nicht ablesen – hierfür wurden gut 1300 Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch befragt, also weitgehend vor der umstrittenen Abstimmung.In einer zur selben Zeit erhobenen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen befürworteten etwa 47 Prozent der Befragten, dass die Union einen Antrag für schärfere Maßnahmen in den Bundestag einbrachte, bei dem sie in Kauf nahm, nur mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit zu erhalten. 48 Prozent lehnten das ab, der Rest äußerte sich unentschlossen. Die Bild-Zeitung berichtet , sie habe am Donnerstag das Institut Insa eine repräsentative Umfrage durchführen lassen. Demnach seien 67 Prozent der Deutschen dafür, dass auch die SPD an diesem Freitag dem sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz zustimmt, das die Union im Bundestag zur Abstimmung stellt und das Migration nach Deutschland reduzieren soll. Sogar 51 Prozent der SPD-Anhänger seien dafür.