Bundestagswahl 2025:Sondierungen in „konstruktiver Atmosphäre“ – Fortsetzung kommende Woche

Klingbeil neuer SPD-Fraktionsvorsitzender

Die SPD-Abgeordneten im Bundestag haben Lars Klingbeil zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt – trotz der krachenden Niederlage bei der Bundestagswahl, für die einige in der SPD auch den Parteichef in der Verantwortung sehen. In den vergangenen Tagen musste Klingbeil zudem viel Kritik aus den eigenen Reihen einstecken, weil er bereits am Wahlabend nach dem nächsten Posten gegriffen hatte.



Vor der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden hatte der 47-jährige Klingbeil die Fraktion „um ein starkes Votum“ gebeten. Der Niedersachse soll eine führende Rolle in möglichen Verhandlungen mit der Union über eine Regierungsbildung einnehmen. Dafür brauche er das Vertrauen und ein starkes Mandat, um „das Beste zu erreichen“.



In der Fraktion stimmten nun 85,6 Prozent für den 47-Jährigen, der am Wahlsonntag einen „Generationswechsel“ in der SPD gefordert hatte. Klingbeil erhielt bei der geheimen Abstimmung 95 Ja-Stimmen, 13 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab drei Enthaltungen und zwei ungültige Stimmen. Kein überragendes Ergebnis - sein Vorgänger Rolf Mützenich hatte bei drei Wahlen immer mehr als 94 Prozent der Stimmen erhalten.



Sein Wahlergebnis sei „ehrlich“, sagte Klingbeil im Anschluss an die Fraktionssitzung. „Das hat man schon gemerkt, auch in den Debatten, dass der Sonntag noch ein bisschen in den Knochen steckt und das wird uns lange als Partei, als Fraktion, beschäftigen“, sagte er. Jetzt sei man aber aufgestellt für herausfordernde nächste Wochen. Mit Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz habe er vereinbart, zeitnah einen Fahrplan für Gespräche zu verabreden.



