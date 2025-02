SPD-Chef Klingbeil: Viel Kritik an meinem Plan, auch Fraktionsvorsitzender zu werden

Die SPD wird in jedem Fall die Mitglieder am Ende über einen möglichen Koalitionsvertrag mit der Union entscheiden lassen. „Das letzte Wort haben die Mitglieder. Die Mitglieder werden am Ende die Entscheidung treffen“, sagte Parteichef Lars Klingbeil nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in einer Sitzung der Bundestagsfraktion. Intern wird mit etwa zwei Wochen Dauer gerechnet, zuletzt hatte die Partei etwa 360 000 Mitglieder.



CDU-Chef Friedrich Merz würde allerdings gerne bis Ostern die Verhandlungen abschließen und sich womöglich Anfang Mai zum Kanzler wählen lassen. Klingbeil machte intern deutlich, es gebe keinen Automatismus für eine Koalition mit der Union. Es dürfe an keiner Stelle der Eindruck entstehen: „Die Sozis sehen sich schon in der nächsten Regierung“, sagte Klingbeil nach SZ-Informationen.



Er räumte demnach ein, dass ihn viel Kritik erreicht habe zu seinem Plan, trotz des historisch schlechten Bundestagswahlergebnisses von 16,4 Prozent neben dem Partei- auch den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Er mache lediglich das Angebot, neben der Partei auch die Fraktion zu führen. „Das biete ich an.“ Am Mittwoch will sich Klingbeil zum Nachfolger von Rolf Mützenich wählen lassen. Zugleich betonte er laut Teilnehmern: „Wenn Ihr wollt, dass ich das mache, bitte ich um ein starkes Votum.“ Er brauche das Vertrauen und ein starkes Mandat, „um in potenziellen Gesprächen das Beste zu erreichen“.



Klingbeil mahnte, man müsse jetzt als Partei und Fraktion zusammenbleiben. Er wies zudem den Eindruck zurück, er stehe in einer Konkurrenz zu Boris Pistorius, den viele in der Partei schon gerne als Kanzlerkandidaten gesehen hatten. Alles, was jetzt anstehe, geschehe auch in enger Abstimmung mit Pistorius, so Klingbeil.