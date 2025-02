Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, will auch künftig in der Spitze ihrer Fraktion mitwirken. Ja, sagte sie auf eine entsprechende Frage im Deutschlandfunk und wiederholte später noch einmal: „Ich werde für den Fraktionsvorstand zur Verfügung stehen.“ Sie mache die Aufgabe gern und habe den Eindruck, dass Erfahrung gerade jetzt gebraucht werde.An diesem Dienstag kommen die neu gewählten Grünen-Abgeordneten erstmals zusammen, am Mittwoch wollen sie die Fraktionsspitze wählen. Haßelmann sagte, sie gehe davon aus, dass dann der geschäftsführende Vorstand – also auch sie – im Amt bestätigt werde.Allerdings werden auch der bisherigen Außenministerin Annalena Baerbock Ambitionen auf den Posten nachgesagt – an der Seite von Haßelmanns bisheriger Co-Chefin Katharina Dröge. Baerbock hatte am Montag erkennen lassen, bei den Grünen weiter eine führende Rolle spielen zu wollen. Darauf angesprochen sagte Haßelmann, dass man sicher eine gute Verteilung der Rollen finden werde. Baerbock ist noch als Außenministerin im Amt, was eigentlich einen Posten an der Spitze der Bundestagsfraktion ausschließt, und wird dies vermutlich auch bleiben, bis eine neue Bundesregierung im Amt ist.