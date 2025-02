Scholz gesteht Niederlage ein

SPD-Spitzenkandidat Scholz spricht von einem bitteren Ergebnis und nennt es, was es seiner Meinung nach ist: eine Wahlniederlage. Das wolle er am Anfang seiner Rede klar sagen. Es sei aber auch ein Ergebnis, mit dem man gemeinsam nach vorn gehen müsse. Scholz sagt, er trage die Verantwortung für das Wahlergebnis der SPD, und gratulierte Merz. Neben ihm stehen die beiden SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil auf der Bühne.



Scholz erinnert sich an die Errungenschaften seiner Kanzlerschaft, schließlich habe er Deutschland mit seiner Regierung durch schwierige Zeiten während des Ukraine-Krieges geführt, er wehre sich gegen den Aufstieg der AfD und wolle für bessere Wahlergebnisse in der Zukunft kämpfen. „Auf die Sozialdemokratische Partei ist Verlass“, sagt er am Ende seiner Rede.