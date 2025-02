Donald Trump freut sich über das Wahlergebnis und gratuliert

Am Wahlabend meldete sich auch US-Präsident Donald Trump zu Wort. Auf seiner Online-Plattform Trutz Social schrieb er: „Es sieht so aus, als hätte die konservative Partei in Deutschland die mit Spannung erwartete Wahl gewonnen." Der Republikaner schrieb, dass die Menschen in Deutschland, ähnlich wie in den USA, die "Agenda ohne gesunden Menschenverstand" satthätten, vor allem in den Bereichen Energie und Einwanderung, so Trump. Es sei ein "großartiger Tag für Deutschland und für die Vereinigten Staaten“. Der US-Präsident schrieb: "Herzlichen Glückwunsch an alle - viele weitere Siege werden folgen!"



Elon Musk, Inhaber der Social-Media-Plattform X und enger Vertrauter des US-Präsidenten, war in den vergangenen Monaten immer wieder in die Kritik geraten, weil er wiederholt für die AfD geworben hatte. Zudem hatte US-Vizepräsident J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz mehreren Staaten, darunter auch Deutschland, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und den Verlust der Demokratie vorgeworfen. Dies wurde von Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) scharf zurückgewiesen.