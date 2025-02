CSU gewinnt wohl alle Wahlkreise in Bayern - Grüne verlieren in München einziges Direktmandat

Die Christsozialen haben sehr gute Chancen, alle Wahlkreise in Bayern zu gewinnen. In besonders umkämpften Wahlkreisen setzten sich CSU-Kandidaten gegen Konkurrenz nicht nur von den Freien Wählern, sondern auch von den Grünen durch. In der bayerischen Hauptstadt München landeten die Konservativen nach Auszählung fast aller Wahlgebiete sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen in allen vier Wahlkreisen auf dem ersten Platz. 2021 hatten die Grünen in der gesamten Stadt am meisten Zweitstimmen geholt und im Wahlkreis München-Süd mit Jamila Schäfer sogar ein Direktmandat errungen, das einzige in ganz Bayern, das nicht an die CSU ging. Bei dieser Wahl musste sich Schäfer ihrer Herausforderin Claudia Küng von der CSU knapp geschlagen geben. Ob alle Wahlkreissieger von der CSU auch ein Bundestagsmandat bekommen, ist wegen des neuen Wahlrechts allerdings noch unsicher.



Alles Wichtige zur Wahl in München: