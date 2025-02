Klingbeil soll neuer SPD-Fraktionschef werden

Nach der historischen Niederlage der SPD will der Parteivorsitzende Lars Klingbeil auch Fraktionschef werden, um seine Machtbasis zu sichern und um ein starkes Mandat für mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union zu bekommen. Nach einer Präsidiumssitzung am späten Abend erklärte Rolf Mützenich, der die Fraktion seit sechs Jahren führt, seinen Verzicht. „Heute sind wir in der Parteiführung zu dem Schluss gekommen, dass es gut ist, wenn Jüngere den Karren weiterziehen und die Kräfte gebündelt werden“, heißt es in einem Brief von Mützenich an die Fraktion, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. „Einstimmig schlagen wir Lars Klingbeil als Kandidat für das Amt des Fraktionsvorsitzenden der SPD im Deutschen Bundestag vor.“



„Meine Zeit als Fraktionsvorsitzender geht damit zu Ende. Das Amt hat mich geprägt und gefordert. Mit Euch zusammenzuarbeiten, hat mich Verantwortung gelehrt und mich stolz gemacht. Und wenn mein Wirken helfen konnte, der Fraktion Gesicht und Stimme zu geben, dann bin ich zutiefst dankbar“, so Mützenich. Zuvor hatte Klingbeil das Ergebnis als Zäsur bezeichnet. „Dieses Ergebnis wird Umbrüche erfordern in der SPD.“ Man müsse sich organisatorisch anders aufstellen, sich programmatisch anders aufstellen, und richtig sei auch, „dass wir uns personell anders aufstellen“. Der Generationenwechsel in der SPD müsse jetzt eingeleitet werden.