AfD stärkste Kraft in allen ostdeutschen Bundesländern

In den fünf Bundesländern im Osten Deutschlands ist die AfD stärkste Kraft geworden. Das geht aus Daten der Landeswahlleiter in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen hervor. Mittlerweile sind dort alle Wahlkreise ausgezählt, die AfD erreichte teils weit über 30 Prozent. In Thüringen kam die Partei auf 38,6 Prozent, in Sachsen auf 37,3 Prozent. In Sachsen-Anhalt holte die AfD mit 37,1 Prozent ebenfalls mit Abstand die meisten Stimmen.



In Mecklenburg-Vorpommern wählten nach vorläufigem Ergebnis 35 Prozent der Wählerinnen und Wähler die AfD, die Partei verdrängt damit die SPD vom Spitzenplatz. In Brandenburg erhielt sie 32,5 Prozent der Zweitstimmen.



Bei den drei Landtagswahlen im Osten im vergangenen Jahr hatte die AfD zwar stark zugelegt – stärkste Kraft war sie aber nur in Thüringen geworden. Die Landesämter für Verfassungsschutz in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt stufen die dortigen AfD-Landesverbände als gesichert rechtsextremistisch ein.