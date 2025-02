Merz: USA schaden sich bei Abkehr von Europa selbst

CDU-Chef Friedrich Merz hat die US-Regierung vor einer Abkehr von Europa gewarnt. "Wenn diejenigen sich durchsetzen, die in Amerika nicht nur 'America First', sondern fast schon 'America Alone' zu ihrem Motto wählen, dann wird es schwierig", sagte der Wahlsieger in Berlin. Er hoffe aber, dass es gelinge, das transatlantische Verhältnis aufrechtzuerhalten. "Wie gesagt, es liegt in unserem gegenseitigen Interesse. Wenn es zerstört werden sollte, wird es nicht nur zum Schaden von Europa sein, es wird auch zum Schaden von Amerika sein."



Dafür sei aber dringend erforderlich, dass die Europäer geeint auftreten würden, sagte Merz. Er habe am Sonntag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während dessen Flug nach Washington telefoniert. "Wir haben über die Themen gesprochen, die er mit dem amerikanischen Präsidenten besprechen will. Und ich habe eine vollkommene Übereinstimmung festgestellt zwischen dem, was er vortragen will und was ich auch in der Sache will", betont der CDU-Vorsitzende. Er forderte Kanzler Olaf Scholz (SPD) erneut auf, ab jetzt alle außenpolitischen Aktivitäten mit ihm abzustimmen.



Es sei gut, dass Macron und der britische Ministerpräsident Keir Starmer nach Washington reisten. Künftig müssten auch ein Bundeskanzler und der polnische Ministerpräsident dabei sein, mahnte Merz.



Mit Blick auf die Nato sagte Merz, dass das Verteidigungsbündnis immer noch gut funktioniere und er hoffe, dass dies auch weiter der Fall sein werde. Merz hatte zuvor mit Blick auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump Zweifel geäußert, ob die Nato im Juni, wenn Deutschland seinen 70. Jahrestag der Mitgliedschaft feiert, noch so vorhanden sei.



