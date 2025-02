Merz: Werde mit SPD, Grünen und FDP über Beschlüsse noch mit altem Bundestag reden

CDU-Chef Friedrich Merz hat angekündigt, mit SPD, Grünen und FDP über die Frage zu sprechen, was der Bundestag in seiner derzeitigen Zusammensetzung noch an Reformen beschließen könnte. Merz verwies am Montag darauf, dass es etliche Themen gebe, bei denen eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament nötig sei. Dazu gehöre etwa die Ernennung von Richtern am Bundesverfassungsgericht, aber auch eine Reform der Schuldenbremse. Merz wollte sich ausdrücklich nicht festlegen, was die Konsequenz sein könne.



Die Grünen hatten zuvor gefordert, dass man eine Schuldenbremse noch vor der Konstituierung des neuen Bundestages Ende März beschließen solle, weil AfD und Linke danach dann eine Blockade-Mehrheit hätten. Andere CDU-Politiker und auch Finanzminister Jörg Kukies (SPD) hatten sich skeptisch geäußert, ob eine so schnelle Neuordnung der im Grundgesetz verankerten Regeln zu Begrenzung der Kreditaufnahme nötig und richtig sei.