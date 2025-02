Wagenknecht prüft Wahlanfechtung und wirft Forsa Manipulation vor

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will wohl weitermachen, zumindest vorerst. Vor dem Hintergrund ihrer Ankündigung, dass sie zurücktreten werde, sollte ihre Partei den Einzug in den Bundestag verpassen, sagt sie lediglich: „Was unsere zukünftige Aufstellung angeht, werden wir uns beraten.“ An anderer Stelle spricht die Spitzenkandidatin davon, das nach ihr benannte Bündnis Sahra Wagenknecht 2029 in den Bundestag führen zu wollen. Zum äußerst knappen Wahlergebnis (4,97 Prozent für ihre Partei) sagt sie: „Wir verstehen das auch als Auftrag.“



Zugleich kündigt sie an, eine Wahlanfechtung zu prüfen: Viele Deutsche im Ausland hätten offenbar nicht wählen können. Und wenn dann das BSW um gut 13 000 Stimmen den Einzug in den Bundestag verpasse, dann „stellt sich schon die Frage nach dem rechtlichen Bestand des Wahlergebnisses“, sagt Wagenknecht. „Wir werden das prüfen.“ Man werde sich auch mit Juristen beraten.



Die vorgezogene Neuwahl sei für ihre Partei zu früh gekommen, sagt Wagenknecht. Drei Landesverbände hätten hastig gegründet werden müssen. Auch die Fixierung des Wahlkampfs auf das Thema Migration habe dem BSW nicht geholfen. Schließlich habe eine „mediale Negativkampagne“ gegen ihre Partei stattgefunden. Dem Umfrageinstitut Forsa wirft sie gar eine „gezielte Manipulation“ vor, weil kurz vor der Wahl eine Umfrage erschienen sei, die das BSW bei drei Prozent sah.