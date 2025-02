Warum manche Wahlkreis-Sieger womöglich doch Verlierer sind

Bisher galt bei Wahlen: Wer in einem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, kommt auch in den Bundestag. Das ist diesmal anders, und das liegt an der vor zwei Jahren beschlossenen Wahlrechtsreform der Ampelkoalition. Demnach sitzen im neuen Bundestag in jedem Fall 630 Abgeordnete. Diese Sitze werden je nach den Zweitstimmenergebnissen auf die einzelnen Parteien und deren Landeslisten verteilt. Gewinnt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr eigentlich Sitze zustehen, bleiben jene Direktkandidaten dieser Partei außen vor, die prozentual gesehen das schlechteste Ergebnis in ihrem Wahlkreis haben.



Treffen könnte das zum Beispiel die CDU in Baden-Württemberg, womöglich auch die CSU in Bayern, die in diesen Ländern traditionell fast alle Direktmandate holen, was aber zu viele sein könnten angesichts ihres Zweitstimmenergebnisses.



Bisher war das anders: Da kamen alle erfolgreichen Direktkandidaten ins Parlament. Und wenn es zu viele waren, bekamen die anderen Parteien sogenannte Ausgleichsmandate zugeteilt, damit die Stimmenverhältnisse insgesamt gewahrt blieben: Die Folge: Der Bundestag war deutlich größer als gedacht, zuletzt gab es dort fast 140 Überhang- und Ausgleichsmandate. Das ist nun Geschichte – um den Preis, dass womöglich manch ein Wahlkreis in Deutschland künftig nicht mit einem eigenen Kandidaten in Berlin vertreten ist.