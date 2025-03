Klingbeil: „Ein kraftvoller Anschub für Deutschland“

Der Partei- und Fraktionschef der SPD, Lars Klingbeil, sieht in der Einigung auf enorme schuldenfinanzierte Investitionen einen Fortschritt für das Land. „Das Paket ist ein kraftvoller Anschub für Deutschland. Es hat das Potenzial, unser Land für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte nach vorne zu bringen“, sagte Klingbeil laut einer Mitteilung der SPD-Fraktion.



Das geplante sogenannte Sondervermögen über 500 Milliarden Euro nannte er „das größte Infrastrukturprogramm in Deutschland seit jeher“. Gemeinsam habe man in der demokratischen Mitte das Fundament gelegt, dass Deutschland wieder auf die Beine komme und sich schützen könne, fügte Klingbeil hinzu.



„Wir wollen unser Land von finanziellen Fesseln befreien“, sagte er später bei einem kurzen Pressestatement. Wenn das Paket verabschiedet werde, könne genau dies gelingen. Deutschland könne ein „historisches Signal“ senden – an Europa, die Ukraine, aber auch an die Präsidenten in Russland und den USA.



Das geplante Paket sei durch die Verhandlungen besser geworden. Es sei gut, dass so manche Verletzung aus dem Wahlkampf von der politischen Mitte überwunden werden konnte, sagte Klingbeil zudem zu den Gesprächen. Er geht davon aus, dass die SPD im Bundestag das Paket mittragen wird. Er habe in der Fraktionssitzung der SPD eine „breite Zustimmung“ der Abgeordneten registriert.