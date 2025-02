Er sei „mit seinen 69 Jahren und seiner Prägung in der Ära Kohl vielleicht kein Signal der Erneuerung und des Aufbruchs“, aber mit seiner Entschlossenheit und Führungskraft personifiziere er ein Gegenmodell zu Olaf Scholz. Nun müsse sich Merz als „Drachentöter“ der AfD profilieren und „den Mutmacher spielen“, der die deutsche Wirtschaft nach oben zieht und dem Land das Gewicht zurückgibt, um im Kampf der Großen zu bestehen.

Der österreichische Standard lobt, dass die deutsche Bundestagswahl Europa zeige, „dass die Zukunft des Kontinents keinesfalls rechtsextrem ist“. Deutschland müsse nicht in Alternativen denken, auch wenn die AfD exakt so stark sei wie befürchtet. Gleichwohl bleibe die AfD für die „nächste Wahl 2029 brandgefährlich, kann jetzt aber nicht die Macht übernehmen und nichts zerstören – wenn die CDU nicht so umkippt wie zwischenzeitlich die ÖVP“.

Der britische Telegraph schreibt, dass Deutschland vor seinem „schlimmsten Albtraum“ stehe – es könnte Frankreich werden. Merz habe nun den „Posteingang der Hölle“. Riesige Summen müssten für die schwächelnde Wirtschaft, die Renten und die Verteidigung aufgebracht werden. Merz’ Aufgabe sei es, „die tief in der nationalen Psyche verankerten öffentlichen Ausgaben- und Schuldenregeln aufzulösen“.

Womöglich sei es die einzige Lösung für Merz „in den sauren Apfel zu beißen und trotz des drohenden politischen Rückschlags die nationale Kreditkarte herauszuholen“. Sollte Deutschland am Ende gegen die EU-Fiskalregeln verstoßen, wäre natürlich in Südeuropa die Schadenfreude groß. „Für die Deutschen wird es eine zutiefst beunruhigende Erfahrung sein, wenn sie ängstlich auf die Schuldenberge Frankreichs blicken und sich fragen: ‚Werden wir das in ein paar Jahren sein?‘“

Der australische Sydney Morning Herald wiederum schreibt: „Der amerikafreundlichste Politiker in der Geschichte Deutschlands wird die Regierung zu einem Zeitpunkt übernehmen, an dem er vor drei Herausforderungen steht: die Einheit der Nation zu bewahren, Europas Verteidigung zu stärken und zu verhindern, dass das Bündnis mit den Vereinigten Staaten weiter zerbröckelt. Auf den ersten Blick ist jede dieser Aufgaben schon monumental. Alle drei zu bewältigen, scheint unmöglich.“

Das amerikanische Wall Street Journal sieht die Wahl von Merz als ersten Schritt hin zu einer stabileren Führung Europas, nachdem in den vergangenen Monaten die Regierungen Frankreichs und Deutschlands durch den Verlust ihrer parlamentarischen Mehrheiten lahmgelegt waren.

Merz stehe vor der gewaltigen Aufgabe, eine Wirtschaft zu sanieren, die seit der Corona-Pandemie kaum gewachsen sei und nun voraussichtlich das dritte Jahr in Folge schrumpfen werde. „In Zukunft werden er und seine Amtskollegen in Frankreich, Großbritannien, Polen und anderswo darüber entscheiden müssen, ob und wie sie die Konturen des westlichen Bündnisses angesichts der zunehmend antagonistischen USA, die sich Russland annähern, neu zeichnen wollen.“