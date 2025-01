SZ Plus Interview : „Ich habe mein Leben anders gestaltet als Herr Scholz.“

Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union, darüber, warum er sich für geeigneter hält als den amtierenden Kanzler, was er als zentrale Ursache der gegenwärtigen Wirtschaftsmisere in Deutschland sieht – und wie er sie überwinden will.