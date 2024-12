Als deutsche Staatsbürgerin möchte Maike Blanchard ihr Wahlrecht nutzen. Das ist nicht einfach. 2017 wählte sie den sicheren Weg und gab ihrer Tochter ihre Wahlunterlagen von Seoul, ihrem damaligen Wohnort, nach Deutschland mit. 2021 verpasste sie die Wahl, da ihre Stimmzettel nie in Südkorea ankamen. Jetzt lebt die Volljuristin und Mutter von fünf Kindern in New York und fragt sich wieder, ob sie überhaupt ihre Stimme abgeben kann. Vor der vorgezogenen Neuwahl im Februar wächst im In- und Ausland die Sorge, ob die Wahlunterlagen rechtzeitig ankommen. Auch Blanchard hat Zweifel: „Die Post ist unzuverlässig. Manchmal kommt sie in drei Tagen in Deutschland an. Manchmal erst in drei Wochen.“ Was Auslandswähler bei der anstehenden Bundestagswahl beachten müssen.

Welche Deutschen im Ausland können bei der Bundestagswahl wählen?

Auslandsdeutsche sind deutsche Staatsbürger, die dauerhaft im Ausland wohnen und keinen Wohnsitz hierzulande gemeldet haben. An Bundestags- und Europawahlen dürfen sie teilnehmen, an Kommunal- oder Landtagswahlen nicht. Wahlberechtigt sind sie nur, wenn sie nach ihrem 14. Lebensjahr mindestens drei Monate in Deutschland gelebt haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt.

Wie läuft die Wahl für Auslandsdeutsche ab?

Auslandsdeutsche geben ihre Stimme per Briefwahl ab, dafür müssen sie sich im Wählerverzeichnis angemeldet haben. Dort wird man nicht automatisch aufgenommen. Vor jeder Bundestags- und Europawahl ist ein neuer Antrag nötig, um auf die Liste zu kommen. Für die Wahl im Februar kann man sich bereits auf der Seite des Auswärtigen Amts anmelden, die Frist endet am 2. Februar.

Das Formular sendet man an die Gemeinde, bei der man vor dem Umzug ins Ausland gemeldet war. Erstmals können Auslandsdeutsche ihren Antrag online stellen; zuvor war nur der postalische Weg möglich. Wer länger als 25 Jahre nicht in Deutschland gelebt hat und trotzdem wählen will, muss ein separates Formular ausfüllen und den Antrag ausschließlich per Post an die Heimatgemeinde versenden.

Kommt der Stimmzettel aus dem Ausland rechtzeitig an?

Der Zeitraum für die Briefwahlen wird bei der kommenden Wahl besonders knapp. Denn die Stimmzettel werden erst nach dem 30. Januar gedruckt und in die Welt versendet. Die Wahlämter von Dresden oder Bonn raten, die Stimme lieber persönlich in der Wahlkabine abzugeben. Wenn schon hierzulande Zweifel bestehen, dass die Unterlagen rechtzeitig ankommen, wie sieht es dann mit deutschen Wahlscheinen aus Australien, Südafrika oder Brasilien aus?

Das Auswärtige Amt teilt auf Anfrage mit, es werde in Absprache mit dem Bundesinnenministerium „breit“ Sonderkuriere und „Expresssonderschnellbriefe“ einsetzen. Diese sollen die Übersendung der Briefunterlagen an und von Auslandsvertretungen beschleunigen. Ist das verlässlich? Dazu schreibt die Pressestelle der Bundeswahlleiterin: „Inwieweit das Auswärtige Amt durch einen eingerichteten Kurierdienst die Postlaufzeit beschleunigen kann, ist uns derzeit noch nicht bekannt.“

Zudem rät die Pressestelle, sich frühzeitig ins Wählerverzeichnis einzutragen und die Wahlunterlagen sofort nach Erhalt wieder abzuschicken. Außerdem sollten Betroffene ihre zuständige Auslandsvertretung kontaktieren, um Informationen über den Kurierweg zu erhalten. Die Botschaften und Konsulate entschieden selbst, ob sie den Kurierweg für den Versand der Wahlunterlagen nutzen. Die Bundeswahlleiterin habe darauf keinen Einfluss, heißt es von der Pressestelle.

Wie wichtig sind die Stimmen der Auslandsdeutschen?

Wie viele wahlberechtigte Deutsche im Ausland leben, bleibt unklar, weil für sie keine gesetzliche Meldepflicht besteht. Schätzungen zufolge leben drei bis vier Millionen Menschen mit deutschem Pass im Ausland.

Nur ein Bruchteil von ihnen nutzt sein Wahlrecht. Laut Bundesregierung ist die Zahl der im Wählerverzeichnis registrierten Auslandsdeutschen in den vergangenen Jahren gestiegen. Bei der Bundestagswahl 2013 waren es etwa 67 000, 2021 schon 129 000. Wie viele tatsächlich abstimmten, wird nicht erfasst. Die Zahl der Auslandsdeutschen, die sich für die Bundestagswahl im Wählerverzeichnis eingetragen haben, wird frühestens nach dem 2. Februar, dem Stichtag für die Registrierung, bekannt gegeben.

Die Wahl-New-Yorkerin Maike Blanchard findet, dass es viel mehr Wähler sein könnten, doch das umständliche Wahlprozedere schrecke sie vor der Stimmabgabe ab. „Uns Auslandsdeutsche hat man nicht auf dem Radar, das finde ich einfach nur traurig“, sagt sie in einem Videocall. In einem Frauen-Netzwerk im Internet, gerichtet an Deutsche im Ausland, denkt man laut Blanchard ähnlich über die Bundestagswahl und bürokratische Irrwege: „Man tauscht Erfahrungen aus, hilft sich untereinander – und ärgert sich.“

Warum ist der Wahlgang im Ausland so kompliziert?

In anderen Ländern sind die Wahlen für ihre Staatsbürger im Ausland einfacher geregelt. In Österreich erhalten Staatsbürger ihre Wahlunterlagen automatisch vor jeder Wahl an ihre Auslandsadresse. Laut der Pressestelle der Bundeswahlleiterin funktioniert das für deutsche Staatsbürger nicht. Diese müssen Umzüge bei deutschen Behörden nicht melden. Es werde befürchtet, dass ein Teil der versandten Briefwahlunterlagen seine Adressaten aufgrund veralteter Anschriften nicht erreiche und eventuell sogar in falsche Hände gerate, heißt es.

Länder wie Frankreich und Italien erlauben es ihren Bürgern im Ausland sogar, Abgeordnete zu wählen, die eine Region im Ausland repräsentieren. Das Kreuz können sie in Botschaften setzen. Wären diese Auslandswahlkreise ein Modell für Deutschland? Die Pressestelle der Bundeswahlleiterin erklärt, dass die Bundesregierung wiederholt geprüft habe, wie sie die Wahl für Auslandsdeutsche erleichtern könne. Das Ergebnis: Eine Urnenwahl in den Auslandsvertretungen wäre mit einem „unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden“. Botschaften und Konsulate müssten unter anderem die Stimmzettel für alle 299 Wahlkreise in ausreichender Menge bereithalten. Ein Aufwand wäre es auch für die Wähler: Sie müssten unter Umständen weite Wege zu ihren Auslandsvertretungen in Kauf nehmen.