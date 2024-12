Die nordrhein-westfälische CDU kürt den Kanzlerkandidaten zu ihrem Listenführer für die Wahl am 23. Februar. Mit schneidigen Worten schließt der die eigenen Reihen. Dass er – wie in NRW – die Grünen zum Regieren brauchen könnte, davon ist jetzt noch keine Rede.

Von Christian Wernicke, Essen

Friedrich Merz reckt die Arme nach vorn, beide Daumen zeigen zur Hallendecke. Er strahlt: 99,6 Prozent! Solch einen Triumph erlebt der CDU-Chef sonst allenfalls daheim im Sauerland. Am Samstag jedoch ist auch diese Versammlung der nordrhein-westfälischen CDU ein Heimspiel für den Kanzlerkandidaten der Union. Inklusive eines Kantersieges. Schon eine Stunde zuvor, nach seiner 40-minütigen Rede über Krisen, Krieg und Kraftanstrengung, hat Merz in minutenlangen Ovationen der 250 Delegierten baden dürfen - am Ende ist er auf seinen Stuhl gestiegen, um in den Saal zu winken. Merz ist die Nummer eins, nun auch auf der NRW-Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025.