Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Als kürzlich in der SPD der Streit um den richtigen Kanzlerkandidaten aufloderte, mag dies Ausdruck eines aufrichtigen Ringens um den besten Mann gewesen sein, für die Partei, für das Land. Ehrbare Motive sollte man auch in der Politik nie ausschließen. Mindestens ebenso wahrscheinlich ist aber, dass der eine oder andere Sozi beim Ruf nach Boris Pistorius auch an die eigene Zukunft dachte. Denn am 23. Februar 2025 sind nur noch 630 Mandate zu gewinnen, das neue Wahlrecht deckelt die Größe des Bundestags. Es werden also gut 100 Abgeordnete weniger als bisher im Parlament sitzen. Und wenn dann noch der befürchtete Scholz-Malus hinzukommt, wird es noch enger am unteren Ende der Liste.