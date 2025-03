Beim Applaus bilden Schwarz-Rot (noch) keine Einheit

Von der Pressetribüne aus lässt sich auch beobachten, wie die Koalitionäre in spe die Reden des jeweils anderen künftigen Partners aufnehmen. Das - zugegeben subjektive - Applaus-o-Meter verrät: So richtig warm geworden sind SPD und Union bislang nicht miteinander.



Als Klingbeil in der Schuldenfrage stichelt, es gehe nicht ums Recht behalten nach dem Wahlkampf, sondern um die gemeinsame Verantwortung, kann sich niemand in den Reihen der Union zum Applaus durchringen. Auch das Versprechen, die zusätzlichen Gelder im Haushalt nicht für Mütterrente oder weniger Mehrwertsteuer in der Gastronomie zu nutzen, wird nicht mit Applaus quittiert.



Auch bei der Forderung von Merz, nun schnell in Verteidigung zu investieren, klatschen die Sozialdemokraten nicht mit. Ebenso bei Merz' rhetorischer Frage an die Grünen, was diese noch "mehr" an Zugeständnissen wollten, bleiben die Hände ruhig.