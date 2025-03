Eine vermutlich historische Sitzung steht im Bundestag an. Union und SPD wollen das Grundgesetz ändern: Die Ausgaben für Verteidigung sollen teilweise von der Schuldenbremse ausgenommen werden, ein riesiges schuldenfinanziertes Sondervermögen soll für die Infrastruktur eingerichtet werden, die Länder sollen mehr Schulden machen dürfen. Das könnte – alles in allem – zusätzliche Ausgaben und Kredite in Höhe von bis zu einer Billion Euro bedeuten.Und das alles soll noch der alte, 2021 gewählte Bundestag beschließen. Denn im neuen, vor drei Wochen gewählten Parlament werden AfD und Linke gemeinsam eine sogenannte Sperrminorität haben: Eine Verfassungsänderung ist nur möglich, wenn zumindest Teile von ihnen für das Finanzpaket stimmen, was nicht zu erwarten ist.Dass Union und SPD also nun noch einmal den alten Bundestag zusammenkommen lassen, bevor sich der neue (am 25. März) erstmals trifft, ist umstritten. Beim Bundesverfassungsgericht liegen Klagen dagegen vor. Und gleich zum Auftakt der Sitzung um 12 Uhr dürfte es deswegen eine kontroverse Geschäftsordnungsdebatte geben. Ganz nüchtern begründet es die Verwaltung des Parlaments folgendermaßen: „Zwischen den Fraktionen besteht kein Einvernehmen über die Tagesordnung.“Die Geschäftsordnungsdebatte soll voraussichtlich 20 Minuten dauern. Und wenn dann die Tagesordnung nicht geändert wird, die bisher nur einen Punkt enthält, nämlich die besagte Grundgesetzänderung, beginnt die eigentliche inhaltliche Aussprache. Für sie sind etwa drei Stunden veranschlagt. Beschlossen wird heute noch nichts: An diesem Donnerstag steht die erste Lesung an, die finale soll dann kommenden Dienstag erfolgen.Im Bundestag wird eine spektakuläre Sitzung erwartet. Worum geht es genau? Robert Roßmann beantwortet die wichtigsten Fragen (SZ Plus):