Das ist eine ganz besondere Sitzung des Deutschen Bundestags. Dass das Parlament nach einer Wahl noch schnell mit den alten Mehrheitsverhältnissen zusammenkommt, um Grundgesetzänderungen zu beschließen, ist historisch. Entschieden wird am kommenden Dienstag. Was heute deutlich geworden ist:Weil er sie für eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht, macht der CDU-Chef ihnen ein Angebot: Bis zu 50 Milliarden Euro aus dem geplanten Sondervermögen sollten in den Klima- und Transformationsfonds fließen. Merz’ Rede ist eine Charmeoffensive, auch wenn er die Grünen fragt: „Was wollen Sie noch mehr?“Merz wird ihnen weitergehende Angebote machen müssen. Die Fraktionsvorsitzende Dröge kündigt harte Verhandlungen an und pocht auf mehr Klimaschutz. Und auch zwischenmenschlich knirscht es gewaltig. Dröge geht den CDU-Chef heftig an, man verlasse sich nicht auf sein Wort.Er habe bereits vor der Wahl gesagt, dass man bei der Schuldenbremse über alles reden könne. Wäre das Ergebnis, sie aufzugeben, um noch mehr Geld für Konsum und Sozialpolitik auszugeben, würde er Nein dazu sagen. Wäre das Ergebnis aber Investitionen in die Zukunft, „dann kann die Antwort eine andere sein“, zitiert sich Merz selbst mit einer Aussage auf dem SZ-Wirtschaftsgipfel im November Union und SPD betonen, dass der Beschluss über Mehrausgaben für Verteidigung und für Infrastruktur zusammengehörten. Die Grünen hingegen plädieren dafür, das Paket aufzuschnüren: jetzt Investitionen in Verteidigung beschließen, später eine Einigung bei der Infrastruktur. Während der Debatte machen Nachrichten die Runde, dass der Kreml eine Waffenruhe wohl definitiv ablehnt. Klar ist: Am 25. März tritt der neue Bundestag zusammen, spätestens dann können AfD und Linke eine Grundgesetzänderung verhindern.