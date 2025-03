Amtliches Endergebnis: mehr Stimmen für das BSW, aber nicht genug

Knapp drei Wochen nach der Bundestagswahl hat der Bundeswahlausschuss das amtliche Endergebnis festgestellt und veröffentlicht. Damit ist klar: Das Bündnis Sahra Wagenknecht schafft es nicht in den neuen Bundestag und scheitert sogar noch knapper als gedacht. Die Partei erhielt im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis aus der Wahlnacht zwar weitere 4277 gültige Zweitstimmen zugeschrieben, mit 4,98 Prozent blieb sie aber trotzdem unter der Fünf-Prozent-Hürde. Beim vorläufigen Endergebnis aus der Wahlnacht hatten der Partei etwa 13 000 Stimmen für den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gefehlt.



An der Sitzverteilung im 21. Deutschen Bundestag änderte sich nichts mehr. So kam die CDU/CSU auf 28,5 Prozent, die AfD auf 20,8 und die SPD auf 16,4 Prozent. Die Grünen erzielten 11,6 und die Linke 8,8 Prozent. Die FDP flog mit 4,3 Prozent aus dem Bundestag. In Sitzen bedeutet dies: CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Grüne 85, Linke 64 und SSW 1.



Nicht nur beim BSW ergaben sich minimale Veränderungen bei der absoluten Zahl der gültigen Zweitstimmen. Bei der CDU kamen beispielsweise 1674 Stimmen dazu, bei der SPD 840 und bei der AfD 1632. Dagegen wurden der FDP 121 Stimmen abgezogen. Diese Veränderungen seien vor allem die Folge von Berichtigungen der vorläufigen Zweitstimmergebnisse in Niedersachsen (plus 3271), Bayern (plus 932) und Baden-Württemberg (plus 912), wie Bundeswahlleiterin Ruth Brand sagte.



Brand berichtete auch von kleineren Mängeln bei der Wahl. So seien im Wahlkreis Trier in Rheinland-Pfalz von der Druckerei auch Stimmzettel für Berlin-Pankow ausgeliefert worden. 15 Bürger hätten damit auch ihre Stimme abgegeben. Diese Stimmzettel seien für ungültig erklärt worden.