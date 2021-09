Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Zum ersten Mal seit 19 Jahren liegt die SPD im ZDF-Politbarometer vor der Union. Den neuen Zahlen zufolge kann die SPD zum dritten Mal in Folge zulegen und käme, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, auf 25 Prozent (plus drei Prozentpunkte). Die Union läge zum ersten Mal seit 2002 mit weiterhin 22 Prozent nur auf Platz zwei.

Die AfD liegt in der Umfrage unverändert bei elf Prozent. Die FDP kommt ebenfalls auf elf (plus eins) und die Linke auf sieben Prozent (plus eins). Die Grünen hingegen stürzen um drei Punkte auf 17 Prozent ab und würden sich deutlich verschlechtern.

Bei diesen Ergebissen wäre eine große Koalition von SPD und Union, wenn auch nur mit knapper Mehrheit möglich. Außerdem wären eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP sowie Rot-Grün-Rot rechnerisch denkbar.

Nicht nur für die SPD als Partei, sondern auch für deren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz setzt sich der positive Umfrage-Trend fort: 70 Prozent der Befragten trauen Scholz das Amt des Kanzlers zu, das ist ein Plus von fünf Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Nur 25 Prozent der Befragten hingegen halten Armin Laschet für einen geeigneten Kanzler, 23 Prozent haben sich für Annalena Baerbock als Kanzlerin ausgesprochen. Die Umfrage zum Politbarometer wird von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Im Zeitraum vom 31. August bis zum 2. September 2021 wurden 1 301 zufällig ausgewählte Wahlberechtigten telefonisch befragt. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

Hofreiter wirft Laschet "hilflosen Aktionismus" vor

Kurz vor der Vorstellung des sogenannten Zukunftsteams von CDU/CSU hat Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter das Vorgehen von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet kritisiert. Der CDU-Vorsitzende verfalle kurz vor der Wahl "in hilflosen Aktionismus", sagte Hofreiter der Rheinischen Post. Mit Blick auf den früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Teil des Teams wird, sagte Hofreiter, dieser stehe "für Rückschritt und eine Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahrhunderts".

Der Grüne bemängelte auch das bereits zu Wochenbeginn vorgelegte Energie-Konzept: "Mit einem eilig zusammengefrickelten Papier gibt die CDU jetzt sogar öffentlich zu, dass ihre Energie- und Klimapolitik jahrelang verfehlt war. Die CDU hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, denn sie spricht sich plötzlich für mehr Erneuerbare Energien aus, die sie in 16 Jahren Regierungszeit aktiv verhindert hat." (03.09.21)

Scholz will weitermachen wie bisher

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will seinen eher ruhigen Wahlkampfstil beibehalten. "Die Wählerinnen und Wähler wollen niemanden, der große Töne spuckt oder schimpft, sondern es geht um die Führung unseres Landes in schwierigen Zeiten", sagte Scholz der Deutschen Presse-Agentur. Auf die Frage, wie viel von der amtierenden CDU-Kanzlerin Angela Merkel in seinem Wahlkampf stecke, sagte Scholz weiter: "Diese Bundestagswahl ist eine Kanzlerwahl." Aus der Union war Scholz vorgeworfen worden, dass er sich wie Merkel inszeniere - vor allem, nachdem Scholz sich für das SZ-Magazin mit zur typischen "Merkel-Raute" geformten Händen fotografieren ließ.

Von seinen guten Umfragewerten zeigt er sich angetan: "Ich will gern zugeben, dass ich sehr berührt bin, dass mir so viele Bürgerinnen und Bürger das Amt des Bundeskanzlers zutrauen", sagte Scholz. "Es ist keine einfache Aufgabe."

In Umfragen hat die SPD die Union zuletzt abgehängt. So kommen die Sozialdemokraten in einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Nachrichtenmagazins Focus auf 25 Prozent, die Union auf 21 und die Grünen auf 19 Prozent. In einer Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ist die SPD erstmals seit Februar 2017 wieder stärkste Kraft. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme sie auch hier auf 25 Prozent, die Union auf 20 Prozent und die Grünen auf 16 Prozent. Die FDP läge bei 13, die AfD bei 12 Prozent. Die Linke käme auf 6 Prozent. (03.09.21)

Laschet will Wahlkampfteam vorstellen

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) wird an diesem Freitag ein sogenanntes "Zukunftsteam" vorstellen. Die acht Mitglieder sollen in den letzten Wochen des Wahlkampfs verstärkt öffentlich auftreten.

Dazugehören soll der Terrorismusexperte Peter Neumann. Er soll das Thema der Vernetzung von innerer und äußerer Sicherheit verantworten. Er ist Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation am Londoner King's College und gilt als Experte für islamistischen Terror.

Auch der frühere CDU-Fraktionschef Friedrich Merz gilt als Kandidat für Laschets Team. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf Parteikreise, er gehöre dazu. Der Kanzlerkandidat hatte am Dienstag beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU gesagt, Merz sei das "wirtschafts-und finanzpolitische Gesicht", das nach der Wahl auch die Bundespolitik prägen werde. Merz war Laschet im Kampf um den Parteivorsitz unterlegen. Erwartet wurde auch, dass die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher dem Team angehört.

Vor wenigen Tagen hatte Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert, mehr auch auf das Team hinter Laschet zu setzen. "Wir haben gute Leute, die die Union als Team auch ausmachen", sagte Spahn im Fernsehsender Bild. "Wer CDU und CSU wählt, der bekommt (Friedrich) Merz und (Markus) Söder, auch Spahn und (Annegret) Kramp-Karrenbauer, auch (Carsten) Linnemann und (Karl-Josef) Laumann und auch (Dorothee) Bär und (Nadine) Schön, sagte Spahn. Es sei die Stärke von CDU-Chef Laschet, "ein Team zusammenstellen zu können, starke Köpfe auch im Kabinett im engsten Team haben zu können".

Am Montag hatte Laschet erstmals ein zentrales Wahlkampfthema konkret mit Köpfen verknüpft. Vier Wochen vor der Bundestagswahl ließ der CDU-Vorsitzende die beiden Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und Thomas Heilmann sowie die Nachwuchspolitikerin Wiebke Winter Details eines Energiepapiers erläutern. (02.09.2021)

Baerbock befürwortet bundesweites Hinweisportal für Steuerbetrug

Die Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern in Baden-Württemberg stößt bei mehreren Parteien auf Kritik. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kann sich eine solche anonyme Meldeplattform jedoch auch auf Bundesebene vorstellen. "Wir müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt", sagte sie bei der "Bundestagswahl-Show" des Fernsehsenders Prosieben. Das werde nun in Baden-Württemberg gemacht und wäre eigentlich "auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen", so Baerbock. "Die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen." Sie verteidigte das EU-weite Anliegen, gegen Steuerbetrug und Geldwäsche konsequent vorzugehen. Deutschland habe hier ein "dickes Problem", sagte die Grünen-Kandidatin. Vergleiche mit dem Staatssicherheitsdienst der DDR (Stasi), der Menschen verfolgt habe, kritisierte sie als unpassend. "Das verhöhnt aus meiner Sicht all diejenigen, die in einer Diktatur gelebt haben."

Von Politikern der SPD wird die Online-Meldeplattform in Baden-Württemberg kritisiert. Union, FDP und AfD hatten dem grünen Landesfinanzminister Danyal Bayaz bereits vorgeworfen, mit dem "Steuerpranger" im Internet Denunziation zu fördern. Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion sagte nun dem Fernsehsender Bild Live: "Das fördert eine Kultur des Misstrauens, der Missgunst, Unterstellung und Denunziation" und dürfe sich "in unsere Gesellschaft nicht einschleichen". Bundesfinanzminister Olaf Scholz äußerte sich dort zurückhaltender: Es sei "wichtig, dass wir alle fair unsere Steuern zahlen, und ich gehe davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger das auch tun", sagte der SPD-Kanzlerkandidat. Ansonsten gebe es dazu seit langem "sehr ordentliche Praktiken", dann seien es "die Finanzbeamten, die ihre Arbeit leisten müssen". (02.09.2021)

Laschet sieht sich ausreichend von Merkel unterstützt

CDU-Chef Armin Laschet sieht sich nach eigener Aussage als Kanzlerkandidat der Union ausreichend von Amtsinhaberin Angela Merkel unterstützt - auch wenn sie noch nicht direkt zu seiner Wahl aufgerufen hat. Er empfinde es nicht so, dass sich Merkel mit Unterstützung zurückhalte, sagte Laschet bei der Vorstellung des Buches "Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit" des Historikers und Journalisten Ralph Bollmann in Berlin. "Eine Wahlkampfkundgebung muss man schon selbst machen. Ein Kanzleramt ererbt man übrigens nicht. Das muss man sich erkämpfen."

In der Union gibt es hinter vorgehaltener Hand Kritik, Merkel engagiere sich im Wahlkampf nicht ausreichend für Laschet. Der CDU-Chef sagte auf entsprechende Reporterfragen: "Das ist das wichtigste Amt in Europa. Und das erfordert, dass der, der es will, es sich selbst erkämpft, und nicht von der Gunst des Vorgängers abhängt." Er ergänzte: "Ich bin mit ihr da völlig im Reinen. Wir reden sehr viel. Sie unterstützt, wo sie kann." Es sei aber "nicht so, dass sie auf die Wahlkampfbühnen mit mir zieht und neben mir steht und Wahlempfehlungen abgibt".

Dies finde er angemessen und richtig. Es werde weitere Gelegenheiten geben, an denen man werde erkennen können, "wen sie sich als Nachfolger wünscht. Das freut mich, und es reicht aus." (01.09.2021)