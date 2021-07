Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält die anhaltende Kritik an der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihrem Buch für überzogen und rät im Wahlkampf zu mehr Gelassenheit. "Ich halte das einfach für übertrieben", sagte Seehofer der Süddeutschen Zeitung. "Wie viele Bücher sind geschrieben worden, bei denen man aus Programmen, aus anderen Konzepten einfach Dinge wiedergibt. Und nachdem es keine wissenschaftliche Arbeit ist, ist man auch nicht verpflichtet, die Quelle anzugeben." Es sei angemessen, mal "ein, zwei Tage" über ein solches Buch diskutieren. "Und dann muss es auch mal wieder gut sein. Ich rate zu mehr Gelassenheit."

Nach wochenlangen Debatten über die Glaubwürdigkeit der grünen Kanzlerkandidatin Baerbock und ihr Buch, das abgeschriebene Passagen enthält, hatten die Grünen sich zuletzt juristisch zur Wehr gesetzt. Nach einer Verschärfung der Debatte warf die Unionsspitze den Grünen am Montag vor, im Wahlkampf mit Trump-Methoden zu arbeiten.

Seehofer hingegen zeigte sich unbeeindruckt. "Ich kann wirklich nicht sagen, dass das der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten ist." Sein erster Wahlkampf zwischen Strauß und Helmut Schmidt, später mit Helmut Kohl, das seien "ganz andere Kaliber emotionaler Wahlkampfführung". Etwas Schärfe gehöre zur politischen Auseinandersetzung. "Wir sind doch keine langweiligen Kartoffel-Endverbraucher", sagte er. Wer angegriffen werde, müsse das ein paar Tage lang aushalten. "Das sind diese Härtetests, durch die jeder muss, der das Land führen will." Aber dann reiche es auch wieder. "Da muss man keinen Fortsetzungsroman daraus machen." (Constanze von Bullion, 06.07.2021)

CDU wirbt mit: "Deutschland gemeinsam machen"

Die CDU will die Wählerinnen und Wähler mit dem Slogan "Deutschland gemeinsam machen" überzeugen. Zentrales Element der Kampagne zur Bundestagswahl im September sei der sogenannte "Union-Kreis" als "starkes Zeichen des Zusammenhalts", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Dienstag bei der Vorstellung der Kampagne. "Wir führen Menschen zusammen", betonte Ziemiak.

In den kommenden Monaten will Parteichef Armin Laschet mit einer großangelegten Sommertour um Wählerstimmen werben. Auch plant die Union "Themenwochen", in denen sie jeweils ein bestimmtes politisches Themenfeld breit behandeln wird, wie Ziemiak sagte. Für den Wahlkampf werde die CDU etwas mehr als 20 Millionen Euro ausgeben - das sei in etwa so viel wie bei den vorherigen Wahlen. (06.07.2021)

Südthüringer CDU verteidigt Maaßen: "Unwidersprochen Demokrat"

Trotz der breiten Empörung über Hans-Georg Maaßen sieht die Südthüringer CDU keinen Anlass, die Bundestagskandidatur des früheren Verfassungsschutzchefs zu hinterfragen. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Hildburghausen, Christopher Other, verteidigte im MDR die Äußerungen Maaßens, der Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen "klaren Linksdrall" unterstellt und gefordert hatte, ihre charakterliche Eignung zu prüfen. Aus seiner Sicht sei es zumindest erst mal legitim, dass sich ein Bundestagskandidat zu "etwaigen Themen" äußere, sagte Other.

Kernbotschaft Maaßens sei ein Hinweis, "dass es eine Informationspflicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, die sich auf eine neutrale Berichterstattung verstetigen sollte und dort auch ihren Hauptpunkt sieht". Natürlich habe Maaßen Platz in der CDU: Er sei "unwidersprochen Demokrat, weil, wer den Verfassungsschutz führen durfte über diese sechs Jahre, (...) ist durchleuchtet und hat hier auch überhaupt gar keine Anwandlungen, irgendwie vom demokratischen Spektrum abzudriften".

Die Südthüringer CDU hatte Maaßen Ende April als Direktkandidaten für den Wahlkreis 196 Suhl - Schmalkalden-Meiningen - Hildburghausen - Sonneberg aufgestellt - mit 37 von 43 Stimmen. Dieser hatte am Wochenende wieder einmal große Empörung ausgelöst, indem er öffentlich-rechtlichen Medien tendenziöse Berichterstattung vorwarf. Am Sonntagabend betonte Maaßen zwar auf Twitter, Presse- und Rundfunkfreiheit in Deutschland hätten Verfassungsrang, am Montag forderte er aber erneut Verfassungstreue: "Es ist seit Jahren bekannt, dass es Journalisten gibt, die Bezüge zur Antifa hatten und möglicherweise noch haben", sagte er der dpa. Ein solcher Verdacht müsse ausgeräumt werden.

Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz verlangte am Montag einen Parteiausschluss des früheren Spitzenbeamten, was in der CDU-Spitze aber skeptisch gesehen wird, zumal es für ein solches Ausschlussverfahren hohe Hürden gibt. Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels von CDU und CSU im Bundestag, Uwe Schummer, forderte die Thüringer Kreisverbände auf, sich von Maaßens Kandidatur zu distanzieren. Diese schade der Union. "Mit seinen unreflektierten Äußerungen ist jedes Interview wie eine rollende Kanonenkugel auf einem Schiffsdeck", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, warnte davor, Maaßen überzubewerten. "Er hat keine Funktion in der Bundespartei und ist ein einzelner Wahlkreiskandidat von 299 in Deutschland", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. (06.07.2021)

Merz ruft CDU-Mitglieder zum Austritt aus Werte-Union auf

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat die CDU-Mitglieder zum Austritt aus der konservativen Werte-Union aufgerufen. "Ich fordere alle CDU-Mitglieder dazu auf, die sogenannte Werte-Union zu verlassen und die Zukunft gemeinsam in der CDU zu gestalten", sagte Merz, der zum Wahlkampfteam des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gehört, der Deutschen Presse-Agentur. Der Ex-Unionsfraktionschef attackierte den neuen Vorsitzenden der Werte-Union, den Ökonomen Max Otte, scharf.

Otte "kennt offenbar den Unterschied zwischen Lobby und beruflicher Tätigkeit als Rechtsanwalt und Aufsichtsrat nicht", sagte Merz. Otte hatte am Wochenende gesagt, Merz sei durch seine frühere Lobbytätigkeit belastet und sollte "kein Staatsamt übernehmen, auch wenn die Lobbytätigkeit ruht". Merz war früher Aufsichtsratschef für Deutschland des US-Vermögensverwalters Blackrock. Das Mandat endete zum 31. März 2020 - es ruht also nicht nur. Merz sagte: "Die unqualifizierten Rundumschläge von Herrn Otte sollten den Mitgliedern dieser selbsternannten Werte-Union zu denken geben."

Nach der umstrittenen Wahl Ottes zeigt die Werte-Union immer stärkere Auflösungserscheinungen. Mitglieder verschiedener Landesvorstände traten aus Protest gegen Ottes Kurs zurück. Auch der frühere Vorsitzende der Werte-Union, Alexander Mitsch, gab am Montag seinen Austritt bekannt. "Herr Otte ist nicht in der Lage, den Ursprungsgedanken der Werte-Union weiterzuführen", sagte Mitsch der Deutschen Presse-Agentur. "Die Rundumschläge von Herrn Otte haben dazu geführt, dass ich meinen Austritt erklärt habe." Mitsch war einer der Gründungsväter der Werte-Union und hatte sie vier Jahre als Vorsitzender geführt. Er kann sich vorstellen, dass er sich einer neuen Plattform anschließt, in der sich ausgetretene Mitglieder der Werte-Union zusammenfinden könnten.

Kritiker werfen Otte vor, die Werte-Union nach rechts rücken und zur AfD hin öffnen zu wollen. Otte reagierte darauf gelassen und geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Werte-Union gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen wird. Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung. Nach eigenen Angaben liegt ihre Mitgliederzahl bei mehr als 4000 - darunter sind allerdings auch Mitglieder ohne CDU-Parteibuch. (05.07.2021)

Laschet plant große Wahlkampftour im Sommer

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet will in den nächsten drei Monaten bis zur Bundestagswahl mit einer groß angelegten Sommertour um Wählerstimmen werben. Er wolle möglichst in allen Bundesländern auftreten, kündigte der CDU-Vorsitzende nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in den letzten regulären Online-Beratungen des CDU-Vorstands vor der Sommerpause an. Demnach soll auch sein ehemaliger Konkurrent um den Parteivorsitz, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, bei Veranstaltungen auftreten. Die Präsenz müsse gut verteilt werden, sagte Laschet demnach.

An diesem Dienstag um 11 Uhr will die CDU ihre Kampagne für den Bundestagswahlkampf vorstellen. Die Auftaktveranstaltung von CDU und CSU soll am 21. August im Europapark Rust in Baden-Württemberg organisiert werden. Dazu werden Laschet und CSU-Chef Markus Söder sowie alle Bundestagskandidaten von CDU und CSU zu einer mehrtägigen Veranstaltung erwartet. (05.07.2021)

Ökopartei "Klimaliste" wird bundesweit aktiv

Die Partei "Klimaliste", die bislang nur auf Kommunal- und Landesebene aktiv war, will nun auch auf Bundesebene mitmischen. Die Aktivisten und Aktivistinnen haben die Gründung der Bundespartei offiziell auf einer Pressekonferenz in Berlin bekannt gegeben. Sie hatten die Bundespartei nach eigenen Angaben bereits am 19. Juni in Leipzig ins Leben gerufen. Ihnen schlossen sich auch Wissenschaftler an.

Kernthema der Partei auf regionaler Ebene ist ein entschlossenerer Kampf gegen den Klimawandel und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels auf der Grundlage des Pariser Klimaabkommens. Damit steht sie in Konkurrenz zu den Grünen. Sie fordern etwa eine CO₂-Bepreisung von mindestens 195 Euro pro Tonne, während die Grünen 60 Euro pro Tonne ab 2023 anvisieren. Nun will die Klimaliste bundesweit Direktkandidaten und -kanditaninnen aufstellen.

Mittlerweile ist die Klimaliste nach eigenen Angaben in allen 16 Bundesländern vertreten. Zuletzt traten die Kandidaten auch bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt an. In allen drei Bundesländern verfehlten sie die Fünf-Prozent-Hürde zum Einzug in den Landtag allerdings deutlich, in Sachsen-Anhalt kam die Klimaliste auf rund 0,1 Prozent der Stimmen. (02.07.2021)

Parteiausschlussverfahren gegen Wagenknecht beginnt

Das von parteiinternen Kritikern beantragte Parteiausschlussverfahren gegen die Linken-Politikerin und nordrhein-westfälische Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl, Sahra Wagenknecht, hat begonnen. Das erklärte die Landesschiedskommission der NRW-Linken. Die beiden vorliegenden Anträge zum Parteiausschluss von Wagenknecht würden in einem Verfahren gebündelt. Zuvor hatte der Spiegel darüber berichtet.

Das Verfahren wird den Angaben der Landesschiedskommission zufolge schriftlich durchgeführt. Das Gremium behält sich demnach aber ausdrücklich vor, "zu einem späteren Zeitpunkt in das Verfahren mit mündlicher Verhandlung zu wechseln, falls sich dies zur Sachaufklärung oder aus rechtlichen Gründen als notwendig erweist".

Wagenknecht ist Mitglied des NRW-Landesverbands. Mit ihrem Buch "Die Selbstgerechten" war sie jüngst massiv in die Kritik geraten, auch in den eigenen Reihen. Darin wirft sie linken Parteien vor, soziale Fragen aus den Augen verloren und mit Gender-, Klima- oder Biolebensmittel-Debatten traditionelle Wähler mit geringem Einkommen verprellt zu haben. Sie spricht von "Lifestyle-Linken". Schon bei der Nominierung zur NRW-Spitzenkandidatin für den Bundestag musste sie sich wegen der Kritik einer Kampfabstimmung um Platz eins gegen zwei Gegenkandidatinnen stellen und erhielt dabei 61 Prozent.

Die Vorsitzende und Spitzenkandidatin der Linken, Janine Wissler, ist gegen den Parteiausschluss der früheren Fraktionschefin Wagenknecht. "Ich halte es grundsätzlich nicht für richtig, innerparteiliche Differenzen über Ausschlussverfahren zu klären", sagte sie in einem Phoenix-Interview vorvergangene Woche. "Sahra Wagenknecht ist Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen, und ich bin zuversichtlich, dass dieser Ausschlussantrag nicht positiv beschieden wird". Zuvor hatte der NRW-Landesvorstand erklärt, er stehe hinter Wagenknecht. (29.06.2021)