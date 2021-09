In der ersten Hochrechnung sind die Sozialdemokraten stärkste Partei, knapp dahinter die Union. Die Grünen kommen auf 14,7 Prozent, die AfD verliert.

Die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz wird bei der Bundestagswahl 2021 einer ersten Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen zufolge stärkste Kraft und erhält 25,8 Prozent aller Stimmen, die Union mit Armin Laschet folgt auf Platz zwei mit 24,2 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock landen mit 14,7 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz.

Das Ergebnis der Hochrechnung (Forschungsgruppe Wahlen) von 18.44 Uhr im Überblick:

SPD: 25,8 Prozent

CDU/CSU: 24,2 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 14,7 Prozent

FDP: 11,8 Prozent

AfD: 10,1 Prozent

Die Linke: 5,0 Prozent

Sonstige: 8,4 Prozent

Für den Bundestag ergeben sich damit mehrere mögliche Regierungskonstellationen. Möglich wäre eine SPD-geführte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP, Rot-Grün-Rot hätte Stand jetzt keine Mehrheit. Doch auch die Union könnte eine Regierung bilden. Eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Schwarz, Grün und Gelb hätte der ersten Hochrechnung zufolge eine Mehrheit.

Wichtig ist allerdings, dass es sich bei der Prognose um Nachwahlbefragungen handelt. Bei der diesjährigen Bundestagswahl hat es Pandemiebedingt wohl deutlich mehr Briefwähler gegeben als vor vier Jahren. Diese schlagen sich erst in den später folgenden Hochrechnungen nieder. Die Hochrechnungen basieren auf der Auszählung von an Wahlurnen und per Briefwahl abgegebenen Stimmen.