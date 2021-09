SPD-Spitzenkandidat auf der Wahlparty der Sozialdemokraten am Sonntagabend.

In einer Hochrechnung sind die Sozialdemokraten stärkste Partei, knapp dahinter landet die Union. Die Grünen kommen auf 14,1 Prozent, die AfD verliert.

Die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz wird bei der Bundestagswahl 2021 einer Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen zufolge stärkste Kraft und erhält 25,9 Prozent aller Stimmen, die Union mit Armin Laschet folgt auf Platz zwei mit 24,5 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock landen mit 14,1 Prozent der Stimmen auf dem dritten Platz.

Das Ergebnis der Hochrechnung (Forschungsgruppe Wahlen) von 19.32 Uhr im Überblick:

SPD: 25,9 Prozent

CDU/CSU: 24,5 Prozent

Bündnis 90/Die Grünen: 14,1 Prozent

FDP: 11,7 Prozent

AfD: 10,6 Prozent

Die Linke: 5,0 Prozent

Sonstige: 8,2 Prozent

Für den Bundestag ergeben sich damit mehrere mögliche Regierungskonstellationen. Möglich wäre eine SPD-geführte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP, Rot-Grün-Rot hätte Stand jetzt keine Mehrheit. Doch auch die Union könnte eine Regierung bilden. Eine sogenannte Jamaika-Koalition aus Schwarz, Grün und Gelb hätte der Hochrechnung zufolge eine Mehrheit.

Bei der diesjährigen Bundestagswahl hat es pandemiebedingt wohl deutlich mehr Briefwähler gegeben als vor vier Jahren. Hochrechnungen basieren auf der Auszählung von in Wahlurnen und per Briefwahl abgegebenen Stimmen, verglichen mit älteren Wahlen; auch Nachwahlbefragungen können in sie einfließen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz äußerte sich hocherfreut über das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl. "Natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis", sagte Scholz am Sonntagabend in Berlin. "Das ist ein großer Erfolg." Viele Wählerinnen und Wähler hätten deutlich gemacht, dass sie einen "Wechsel in der Regierung" wollten und dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißen solle.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will trotz der Verluste eine unionsgeführte Bundesregierung erreichen. "Wir werden alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden", sagte er und wählte erneut das Wort "Zukunftskoalition". Damit deutete er ein Bündnis mit FDP und Grünen an. Das Wahlergebnis stelle aber eine große Herausforderung dar. "Deshalb bedarf es jetzt einer großen Kraftanstrengung aller Demokratinnen und Demokraten", sagte er. "Wir müssen Deutschland zusammenhalten."

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock lobte das mutmaßliche Abschneiden ihrer Partei als das "historisch beste Ergebnis". Baerbock zeigte sich aber auch selbstkritisch: "Wir sind erstmals angetreten, um als führende Kraft dieses Land zu gestalten", so die Grünen-Co-Parteivorsitzende bei der Wahlparty ihrer Partei in Berlin. "Wir wollten mehr", räumte sie ein.