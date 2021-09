Was tun? Die Union ist vor der Bundestagswahl in einer schwierigen Lage. Kanzlerin Merkel tritt nicht mehr an und Kanzlerkandidat Laschet erreicht die potenziellen Wählerinnen und Wähler nicht.

Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Knapp drei Wochen vor der Bundestagwahl hält der Absturz der Union einer Forsa-Umfrage zufolge an. CDU/CSU verlieren im RTL/ntv-Trendbarometer im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte und rutschen erstmals unter die 20-Prozent-Marke auf nun 19 Prozent. Die SPD kann sich in der Erhebung um zwei Punkte auf 25 Prozent verbessern. Die Grünen landen bei 17 Prozent, ein Punkt weniger als bisher. Die FDP steigt um einen Punkt auf 13 Prozent. Die AfD landet bei elf, die Linke bei sechs Prozent.

Damit hätte kein Zweier-Bündnis eine Mehrheit - weder Rot-Grün noch die große Koalition und auch nicht Schwarz-Gelb. Dafür wären mehrere Dreierallianzen nach der Bundestagswahl möglich - eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP, ein Linksbündnis Rot-Grün-Rot sowie Koalitionen aus Union, Grünen und FDP als auch Union, SPD und FDP.

Die Sozialdemokraten profitieren weiter von der Beliebtheit ihres Kandidaten Olaf Scholz. Dieser kommt in der Kanzlerpräferenz auf 30 Prozent, einen Punkt mehr als zuletzt. Armin Laschet von der Union fällt auf neun Prozent, zwei Punkte weniger. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock bleibt bei 15 Prozent. (07.09.2021)

Umfrage: CSU rutscht in Bayern unter 30 Prozent

Die CSU ist laut einer neuen Umfrage zur Bundestagswahl mittlerweile unter die 30-Prozent-Marke gestürzt. Im "Wählercheck" der Sendung "17:30 Sat.1 Bayern" sagten nur noch 29 Prozent der Befragten im Freistaat, dass sie bei der Bundestagswahl die Christsozialen wählen würden. Bei der vorangegangenen Erhebung im Juli kam die CSU noch auf 35 Prozent.

Die Grünen liegen demnach bei 18 Prozent im Freistaat (minus zwei), die SPD verbesserte sich von neun auf 15 Prozent. Die FDP kam auf 13 Prozent (plus eins), die AfD auf zehn Prozent (plus eins). Die Freien Wähler verloren leicht und kamen auf noch sechs Prozent. Die Verantwortlichen der Umfrage betonen, jeder zweite Wähler und jede zweite Wählerin sei noch unentschlossen.

Auch bei der Kandidatenfrage konnte SPD-Mann Olaf Scholz Boden gutmachen und liegt nun in Führung. Auf die Frage "Wenn Sie persönlich ganz alleine darüber entscheiden könnten, wer wäre Ihnen dann als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin persönlich am liebsten?" nannten 37 Prozent den Bundesfinanzminister (plus 13). Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet fiel mit 22 Prozent (minus sechs) auf den zweiten Platz, Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock blieb unverändert bei 14 Prozent.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind außerdem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten zufolge die Gewichtung der erhobenen Daten. (07.09.2021)

Baerbock fordert Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will bei einem Wahlsieg auf einen Abzug der US-Atombomben aus Deutschland dringen. Eine neue Bundesregierung müsse mit Blick auf die Abrüstungsverhandlungen zwischen den USA und Russland deutlich machen: "Natürlich müssen Teil dieser Abrüstung auch die amerikanischen Atomwaffen hier in Deutschland und in Gesamteuropa sein", sagte Baerbock in der ARD-"Wahlarena". "Wir haben da gerade ein Fenster der Möglichkeiten und das müssen wir nutzen und nicht weiter eine Außenpolitik betreiben, die sich im Zweifel wegduckt."

Die Atommächte USA und Russland haben Ende Juli neue Abrüstungsgespräche aufgenommen, die zuvor bei einem Gipfel von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin vereinbart worden waren. Deutschland ist zusammen mit anderen Nato-Staaten wie Italien, Belgien, den Niederlanden oder der Türkei über die Stationierung von Atomwaffen an der nuklearen Abschreckung der Nato beteiligt. Auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern Schätzungen zufolge noch etwa 20 Atombomben, die im Ernstfall von Kampfjets der Bundeswehr abgeworfen werden sollen. Neben den Grünen und der Linken haben sich auch die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der SPD für den Abzug der US-Atomwaffen ausgesprochen. Die Union ist strikt dagegen. (07.09.2021)

Merz drängt FDP zu Absage an Ampelkoalition

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat die FDP aufgefordert, eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen im Bund auszuschließen. Die Liberalen sollten sich "klarer und deutlicher artikulieren" und sagen, dass sie für eine Ampel nicht zur Verfügung stünden, sagte er am Sonntag in der ARD. Merz gehört zum achtköpfigen sogenannten "Zukunftsteam" von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, mit dem dieser jüngst in die heiße Phase des Wahlkampfes startete.

FDP-Chef Christian Lindner vermied in der ARD eine Festlegung, ob eine Ampelkoalition in Frage komme. Er werbe für eine starke FDP mit einer eigenständigen Rolle. "Unser Angebot ist eine Politik der Mitte - angesichts der Flirts von Rot-Grün mit der Linken und auch angesichts der gegenwärtigen Schwäche der Union." Wichtig sei aber weiter, dass die Union der FDP in der Sache näher stehe als SPD oder Grüne. Diese stünden für Offenheit für Enteignung, Bürokratismus und Umverteilung, Subventionierung und höhere Steuern. "Das ist jetzt nicht ein Programm, das eine innere Verwandtschaft zu unserem Programm hat."

Lindner hatte bei früherer Gelegenheit bereits über die Ressortverteilung in einer sogenannten Jamaika-Koalition mit Union und Grünen nachgedacht und dabei das Finanzministerium für die FDP reklamiert. Der FDP-Chef betonte in der ARD, bei dieser Frage gehe es nicht um die "Karriere von einzelnen Liberalen, sondern um politische Inhalte". (06.09.2021)

Merz soll das Zukunftsteam aufzählen und weigert sich

Große Namen aus der ersten Reihe der Union sind nicht gerade zahlreich im "Zukunftsteam" von Armin Laschet vertreten. Viele Mitglieder der achtköpfigen Gruppe, mit der der CDU-Kanzlerkandidat in die entscheidende Phase des Wahlkampfs gehen will, dürften den meisten Bürgerinnen und Bürgern unbekannt sein. Friedrich Merz ist sicher das bekannteste Gesicht, auch von Dorothee Bär, der Staatsministerin für Digitales, Terrorismusexperte Peter Neumann und der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien haben einige Menschen vielleicht schon mal gehört. Aber danach wird es ziemlich dünn.

Das dachte sich wohl auch die Redaktion der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Jedenfalls zählte Moderator Matthias Deiß am Sonntag die vier eher bekannteren Mitglieder auf und erkundigte sich provozierend beim zugeschalteten Merz, ob der denn "die anderen vier Namen eigentlich auch noch parat" habe. Man kann wohl davon ausgehen, dass sich Deiß vorbereitet hat und alle acht Teammitglieder hätte nennen können, auch wenn er bei Karin Prien gewisse Ausspracheprobleme offenbarte.

Ob auch Merz bei allen Namen sattelfest ist, blieb offen. Er behauptete zwar umgehend: "Ja natürlich, ich habe das ganze Team parat." Die Frage, ob er sie denn auch aufzählen könne, bejahte der Wirtschaftspolitiker, zeigte sich dann aber etwas genervt und wenig motiviert, sein Wissen zu zeigen: "Wir machen doch hier nicht Schulunterricht, ne?!" Ob Kinder und Jugendliche in der Schule ein CDU-Zukunftsteam aufzählen sollten, ist eine andere Frage. In der ARD-Sendung entgegnete Moderator Deiß, man könne es ja mal probieren. Aber darauf hatte Merz offensichtlich keine Lust, weigerte sich hartnäckig und beendete das Thema vorerst mit einem Lächeln und den Worten: "Ich weiß, wer im Team ist, und Sie wissen es auch, also alles gut."

Gegen Ende der Fragerunde versuchte es Deiß noch ein weiteres Mal und fragte nach den restlichen Namen: "Kriege ich sie noch von Ihnen oder nicht?" Aber mit Merz war keine Namensliste aufzustellen: "Wir beide werden jetzt mal hier nicht albern." (06.09.2021)