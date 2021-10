Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat das Verhalten der Schwesterpartei CSU im Wahlkampf scharf kritisiert. "Das Jahr 2021 markiert einen Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs miteinander", schrieb er in seinem am Samstag verschickten Newsletter. "Wir müssen nicht alle zu jeder Zeit von jeder Entscheidung restlos überzeugt sein. Aber so wie in den Wochen vor der Wahl geht man in einer sich immer noch "bürgerlich" nennenden Union einfach nicht miteinander um. Das war stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft."

In der CSU hatte es während des Wahlkampfs immer wieder kritische Töne in Richtung des Unionskanzlerkandidaten und CDU-Chefs Armin Laschet gegeben. Ihm war CSU-Chef Markus Söder im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union unterlegen. Merz' Äußerungen dürften als Kritik an Söder verstanden werden, den er nicht namentlich erwähnte. Dieser führte am Samstag erneut das schlechte Wahlergebnis der Union auf den unpopulären Kanzlerkandidaten Laschet und eine schwache Wahlkampfstrategie zurück. "Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben", sagte der CSU-Chef.

"Wir tragen eine Verantwortung, die über unsere Parteien und über einzelne Personen und deren persönliche Machtinteressen hinausreicht", schrieb Merz in seiner "#MerzMail". "Wer das nicht begreift, richtet mehr Zerstörung an, als es eine verlorene Bundestagswahl für sich allein vermag." Die Arbeit in der Union und zwischen CDU und CSU stehe nun vor einem grundlegenden Neubeginn, schrieb Merz. "Hoffentlich verstehen alle die Dimension dieser Herausforderung. In einer schweren Niederlage kann auch die Chance eines guten Neubeginns liegen." (10.10.2021)

Altmaier und Kramp-Karrenbauer verzichten auf Bundestagsmandate

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU) verzichten auf ihre Bundestagsmandate. Das teilte der saarländische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Tobias Hans in Saarbrücken mit.

Es sei wichtig, jetzt einen Generationswechsel herbeizuführen, sagte Altmaier. "Erneuerung ist möglich, man muss sie nur wollen", fügte er hinzu. Kramp-Karrenbauer sagte, es reiche nicht, nur zu sagen, das Land und die Partei seien wichtiger als die eigene politische Karriere. Jetzt sei eine Situation "wo man es dann auch tun muss". Die frühere CDU-Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer war über den Spitzenplatz der Landesliste in den Bundestag gewählt worden. Altmaier war auf Platz zwei angetreten.

Mit ihrem Verzicht auf das Mandat machen sie in der Unionsfraktion Platz für zwei jüngere Parteifreunde. Nadine Schön ist 38 Jahre alt und gehört dem Bundestag seit 2009 an. Sie verhandelte mit, als sich SPD und CDU Ende 2020 grundsätzlich auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen einigten. Markus Uhl (41) war 2017 erstmals in den Bundestag gewählt worden. Zuvor arbeitete der studierte Betriebswirt von 2012 bis 2017 in der Staatskanzlei des Saarlands, zuletzt als Referatsleiter. (09.10.2021)

CSU-Chef Söder kritisiert Kanzlerkandidat Armin Laschet

CSU-Chef Markus Söder führt das schlechte Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl auf den unpopulären Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und eine schwache Wahlkampfstrategie zurück. "Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben", sagte Söder am Samstag bei der Landesversammlung der Jungen Union in Deggendorf. "Genauso wie es eine Rolle gespielt hat, dass wir von Anfang an nicht ganz sicher waren, welche Strategie wir inhaltlich eigentlich fahren."

Die CSU habe sich "inhaltliche Akzente der Erneuerung" erhofft. Als ein Beispiel nannte Söder die Forderung nach Steuerentlastungen für Mittelschicht, Unternehmensgründer und Leistungsträger. "Nur der Hinweis darauf, es ändert sich nichts, ist keine Motivation, keine Stimulation."

Ohne die CDU beim Namen zu nennen, forderte Söder die Schwesterpartei auf, sich in Berlin nicht bei FDP und Grünen anzubiedern, um in der Regierung bleiben zu können. "Die Ampel ist am Zug", sagte der CSU-Chef. Nur vor der Tür zu sitzen und darauf zu warten, dass man bei irgendeiner hakenden Verhandlung mit der Ampel dann mal zufällig reingeholt wird, sei schwierig. "Wir sind nicht nur der dauerhafte Ersatzkandidat."

Söder nannte die Wahlniederlage eine Zäsur für CDU und CSU. "Die Union hat überall verloren, und zwar breit und tief. (...) Wir sind bei den Jungwählern nur noch auf Platz vier." Auch die CSU habe ein schlechtes Ergebnis eingefahren, "ein sehr schlechtes", sagte Söder. "Es war auch so, dass unser eigenes Personal nicht so zog, wie wir es erwartet haben." (09.10.2021)

Habeck: "Inhaltlich jede Menge Konflikte"

Bei den Sondierungen mit SPD und FDP über eine Ampel-Koalition gibt es nach Angaben des Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck noch einige Differenzen - besonders bei den Themen Steuern, Schulden und der Finanzierung von Klimaschutz-Maßnahmen. "Wir haben inhaltlich jede Menge Konflikte, deswegen darf die vertrauensvolle Atmosphäre und das Bemühen, der Form nach, auch einen anderen Stil zu prägen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch lange nicht durch ist und dass die Differenzen zwischen den Parteien teilweise erheblich sind."

Es habe jede Menge Punkte gegeben, über die gerungen, gestritten und die teilweise nicht gelöst wurden, sagte Habeck. Auf die Frage, welches das schwierigste Thema der nächsten Wochen werde, antwortet er: "Also, es gibt erkennbare Differenzen zwischen uns und vielleicht auch der SPD und der FDP beim Thema Finanzen. Und Finanzen heißt nicht nur Haushalt, sondern auch die investiven Möglichkeiten für den Klimaschutz bereit zu stellen."

Deutschland sollte sich nach Ansicht von Habeck auf EU-Ebene für eine Lockerung der Vorgaben für die Rückzahlung von Schulden einsetzen. Die Coronakrise habe die europäischen Länder in die Verschuldung getrieben. Er warnte: "Wenn man sie zwingt, diese Schulden, wie im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehen, über eine sehr strenge Schuldenregel zurückzuzahlen, dann wird es südeuropäischen Ländern nur mit massiven Kürzungen im Sozialbudget gelingen und dann regiert da am Ende der Faschismus." Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP sollen am Montag in Berlin fortgesetzt werden. (09.10.2021)

Grüne Jugend warnt vor zu vielen Kompromissen bei Regierungsbildung

Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Georg Kurz, hat angesichts der Sondierungen über eine Koalition mit SPD und FDP vor zu viel Kompromissbereitschaft gewarnt. "Das 1,5-Grad-Ziel muss die Grundlage sein für alles, was die Regierung beschließt", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit meint er das im Pariser Klimaschutzabkommen verankerte Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Das muss verbunden sein mit sozialer Gerechtigkeit. Wir brauchen beides zu 100 Prozent."

Kurz erklärte, das bedeute konkret etwa, dass die Höhe der Mieten für Wohnungen nicht mehr dem Markt überlassen werde dürfe. Er betonte: "Unser Anspruch ist, dass sich Dinge grundlegend ändern. Für ein paar kleine Korrekturen braucht es uns nicht."

Die Grüne Jugend kommt am Samstag im thüringischen Erfurt zu einem Bundeskongress unter dem Motto "Keine Zeit für kleine Schritte - Zukunft erkämpfen!" zusammen. Die Nachwuchsorganisation der Grünen will klarmachen, "welche Anforderungen und Bedingungen" sie an eine neue Bundesregierung stellt. In einem Dringlichkeitsantrag positioniert sich der Bundesvorstand gegen ein Bündnis mit CDU/CSU und FDP: "Es gibt nicht einen Grund für Jamaika - aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage", heißt es dort. Die Grüne Jugend wählt zudem einen neuen Bundesvorstand. (09.10.2021)

Klingbeil: "Haben heute nicht mit Höflichkeitsfloskeln angefangen"

Nach ersten Gesprächen über ein mögliches Dreierbündis haben sich SPD, FDP und Grüne in einem gemeinsamen Statement geäußert. Die Gespräche seien gut und "vertrauensvoll" gelaufen, betonen die drei Parteivertreter.

"Ich darf Ihnen sagen, das war ein Gespräch, das intensiv war", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Von Anfang an sei es um Themen gegangen: "Wir haben heute nicht mit Höflichkeitsfloskeln angefangen." Es gehe darum, dass man die großen Zukunftsherausforderungen dieses Landes anpacke. "Ich habe gespürt in dem Gespräch, dass wir was Gemeinsames schaffen können".

Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing befand, das Gespräch sei "sehr gut verlaufen". Man habe herausfinden wollen, ob es die Bereitschaft gebe, auch größere Hürden gemeinsam zu nehmen - und das habe man heute gesehen, so Wissing. Klar sei aber auch: "Es gibt Themen, bei denen wird es nicht einfach." Wichtig sei: "Wir wollen nicht um die Dinge herumreden, sondern wir wollen sie konkret ansprechen."

Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/die Grünen, zeigte sich überzeugt: "Lösungen lassen sich finden, für die Probleme unseres Landes, gemeinsam." Er sprach von einem "starken Zeichen", dass so unterschiedliche Parteien vertrauensvoll miteinander reden könnten.

Weitergehen mit den Gesprächen wird es am kommenden Montag, das kündigten alle drei Parteivertreter an. Dann werde man mit "vertieften Sondierungen" starten, sagte Kellner. Klingbeil betonte, man wolle die nächste Woche nutzen, um "intensiv weiterzuberaten", um "dann auch zu einer Einigung zu kommen". (07.10.2021)

Währenddessen im Berliner Abgeordnetenhaus: SPD will in zwei Dreierformaten sondieren

Nicht nur auf Bundesebene wird eine neue Regierung gesucht. In Berlin gibt es ein frisch gewähltes Landesparlament - die Sozialdemokraten landeten dort bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus knapp vor den Grünen. Nun will die SPD in Berlin in zwei Dreierformaten über eine Regierungsbildung sprechen. Zum einen seien Sondierungen mit Grünen und FDP geplant, zum anderen mit Grünen und Linken, teilte die SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl und designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag mit. Die Präferenz für die SPD sei ein Ampelbündnis mit Grünen und FDP. (08.10.2021)

Laschet will personelle Neuaufstellung der CDU

CDU-Chef Armin Laschet hat am Donnerstagnachmittag in einer Videoschalte der Unionsfraktion erklärt, er wolle eine personelle Neuaufstellung der CDU. Es solle dazu einen Parteitag geben, ein Datum dafür nannte er zunächst nicht. Laschet sagte, jetzt müsse gelten: Erst das Land, dann die Partei, dann die Personen. Eine Jamaika-Koalition wäre für das Land besser als eine Ampel-Koalition. Laschet deutete die Bereitschaft an, eigene Ambitionen für mögliche Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP zurückzustellen. "Wenn es mit anderen Personen besser geht, dann gerne", sagte der CDU-Chef Teilnehmerangaben zufolge.

Wie es in der Partei jetzt weitergehe, werde in Präsidium und Vorstand besprochen. Er wolle in jedem Fall eine "Personalschlacht" vermeiden. Die CDU brauche stattdessen einen gemeinsamen Konsensvorschlag. Dabei verwies Laschet auf Nordrhein-Westfalen, wo die CDU gerade im Einvernehmen entschieden habe, dass Hendrik Wüst ihm als Ministerpräsident nachfolgen solle. Viele Menschen würden noch auf eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP warten. Deshalb müsse gelten, dass die CDU "bis zur letzten Sekunde" für eine Jamaika-koalition bereit sein müsse. Denn er könne sich nicht vorstellen, wie SPD, Grüne und FDP ihre Themen in einer Ampel zusammenbringen wollten. (07.10.2021)