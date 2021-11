Nach knapp drei Wochen gehen die Verhandlungen über eine Ampel-Koalition in die nächste Runde. Am Mittwoch um 18 Uhr lief die Frist für die 22 Arbeitsgruppen zur Vorlage ihrer Ergebnisse bei den Parteiführungen von SPD, Grünen und FDP ab. Die noch verbliebenen Streitpunkte sollen nun in Spitzenrunden unter Führung der Parteivorsitzenden geklärt werden. Bis Ende November wollen die Ampel-Parteien die Verhandlungen abschließen. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll dann der bisherige Finanzminister Olaf Scholz vom Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober offiziell begonnen. Vorher hatten SPD, FDP und Grüne bereits ein Sondierungspapier ausgehandelt, in dem erste Eckpunkte festgelegt wurden. Aus den Gesprächen der Arbeitsgruppen drang danach kaum etwas nach draußen. Das änderte sich auch am Mittwoch zum Abschluss der Beratungen zunächst nicht. Es blieb sogar unklar, ob alle Fachgruppen ihre Ergebnisse fristgerecht eingereicht haben.

Die Parteiführungen hatten den Arbeitsgruppen sehr detaillierte Vorgaben gemacht, wie sie ihre Ergebnisse abzuliefern haben: die kleinen Gruppen bis zu drei Seiten, die großen bis zu fünf, Schriftgröße 11, Calibri, Zeilenabstand 1,5. Die Einzelergebnisse sollen in den nächsten Tagen zusammengeführt werden, bevor die Arbeit an den noch offenen Punkten beginnt.

Die meisten Menschen in Deutschland glauben aber nicht daran, dass der ehrgeizige Zeitplan bis zur Kanzlerwahl eingehalten werden kann. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gehen 50 Prozent von einer Verlängerung aus. Weitere 10 Prozent meinen sogar, dass die Gespräche scheitern werden. Nur 23 Prozent erwarten, dass die Regierung wie geplant bis zum 10. Dezember im Bundestag vereidigt wird. (10.11.2021)

Klingbeil will einem Kanzler Olaf Scholz den Rücken freihalten

Der designierte SPD-Chef Lars Klingbeil will einem Kanzler Olaf Scholz den Rücken freihalten. "Einer der Fehler nach dem Wahlsieg 1998 war, dass ein Parteivorsitzender Oskar Lafontaine sich darauf konzentriert hat, einem Kanzler Gerhard Schröder das Leben schwer zu machen. Diesen Fehler werden wir nicht wiederholen", sagte Klingbeil der Rheinischen Post. Er sei in der Vergangenheit als Generalsekretär nicht immer einer Meinung mit dem Kanzlerkandidaten Scholz gewesen. Dies sei aber stets intern geklärt worden. "Die Zeiten, in denen Konflikte öffentlich ausgetragen werden, die sind vorbei. Ich werde alles dafür tun, dass dies auch genauso bleibt."

Klingbeil ließ offen, wen die designierte Co-Chefin Saskia Esken und er sich künftig als Generalsekretär wünschen. Auf die Frage, ob er den Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert fragen werde, den Job zu übernehmen, antwortete Klingbeil ausweichend: "Wir sind freundschaftlich verbunden. In der Sache sind wir manchmal durchaus anderer Ansicht - dennoch wollen wir beide den gleichen Politikstil in der Partei prägen." (10.11.2021)

Esken hält an Zeitplan für Koalitionsverhandlungen fest

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat bekräftigt, am Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen festhalten zu wollen. "Es bleibt auf jeden Fall bei unserem Zeitplan. Es ist ein ganz klares Vorhaben, dass wir in der Nikolaus-Woche Olaf Scholz als unseren Bundeskanzler wählen können und die Vorarbeiten müssen bis dahin erledigt sein", sagte Esken in der ARD.

In den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP sollen 22 Arbeitsgruppen bis Mittwoch ihre Positionen erarbeiten. Mehrere Grünen-Politiker hatten sich mit den Fortschritten bei den Gesprächen aber unzufrieden gezeigt. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schloss nicht aus, dass die Koalitionsverhandlungen länger dauern könnten als geplant. Man strenge sich sehr an, versicherte sie in der ARD: "Aber das Ergebnis zählt und nicht das Datum." (09.11.2021)

CDU-Vize Stroble hofft auf weniger Wechsel an der Parteispitze

Der stellvertretende CDU-Bundeschef Thomas Strobl erhofft sich von der anstehenden Wahl des neuen Vorsitzenden mehr Ruhe in der Partei. "Wir haben bald im fünften Jahr die vierte Person im Bundesvorsitz, da braucht es wieder Kontinuität", sagte der Landeschefv on Baden-Württemberg der Heilbronner Stimme und dem Südkurier. Die neue CDU-Spitze soll auf einem Parteitag im Januar in Hannover gewählt werden.

"Die wichtigste Aufgabe des neuen Vorsitzenden wird es sein, die Union zusammenzuführen und unterschiedlichste Lebenserfahrungen und Interessen zu integrieren", sagte Strobl den beiden Blättern. "Zweitens muss klar gemacht werden, für was die Union inhaltlich steht." Wenn bald eine Ampel-Koalition im Bund regiere, müsse die CDU zudem gute Oppositionsarbeit machen. "Der neue Bundesvorsitzende muss dafür sorgen, dass die Union die Oppositionsrolle annimmt und kraftvoll ausfüllt", forderte der 61-Jährige.

Er selbst tritt nicht mehr als Bundesvize an. "Natürlich werde ich alles dafür tun, dass wieder eine oder ein stellvertretender Bundesvorsitzender aus Baden-Württemberg kommt", kündigte Strobl an. "Das Personaltableau, mit dem die CDU Baden-Württemberg in den Bundesparteitag geht, stellen wir in den nächsten Wochen zusammen." (09.11.2021)

Klingbeil kritisiert Union für "Parteipolitik" in der Pandemie

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Union für ihr Verhalten in der aktuellen Corona-Situation kritisiert. "Da wird so getan, als ob man mit der Politik nichts mehr zu tun hat, man verabschiedet sich in die Oppositionsrolle", sagte er im ZDF. Klingbeil könnte künftig zusammen mit Saskia Esken den Vorsitz der SPD übernehmen. Er sei froh, sagte er weiter, "dass wir es geschafft haben, die Parteipolitik aus dieser schwierigen Pandemiebewältigung herauszuhalten, und es ist schade, dass die Union es gerade nicht schafft".

Zuvor hatten Unionspolitiker das Vorgehen die Partner einer möglichen Ampel-Koalition in der Pandemie kritisiert. Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) warf dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vor, ein Bund-Länder-Treffen zur Abstimmung der Corona-Politik zu blockieren, um die laufenden Koalitionsverhandlungen der SPD mit Grünen und FDP nicht zu stören. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder beschuldigte die mögliche Ampelkoalition, sich vor der angespannten Corona-Situation wegzuducken. (08.11.2021)

Schwesig: Koalitionsvertrag für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern steht

Der Koalitionsvertrag für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern steht. Das twitterte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Kurz zuvor hatten sich die Verhandler von SPD und Linken zu einem letzten Gespräch getroffen. Offiziell waren die Koalitionsverhandlungen bereits am Freitag nach acht Runden abgeschlossen worden.

Am frühen Nachmittag wollen die Verhandlungsführerinnen Schwesig und Simone Oldenburg (Linke) den Vertrag öffentlich präsentieren. Am Samstag tagen Sonderparteitage von SPD und Linken, um über den Vertrag abzustimmen. Noch am selben Tag soll er unterschrieben werden. Am kommenden Montag ist dann die Wiederwahl von Schwesig als Ministerpräsidentin im Schweriner Landtag und die Ernennung ihres Kabinetts vorgesehen. (08.11.2021)