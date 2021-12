So startet die Ampel in den ersten richtigen Arbeitstag

Viel Zeit zum Eingewöhnen hat die Ampel-Regierung von Olaf Scholz (SPD) nicht. Schon einen Tag nach der Vereidigung wollen die Ministerpräsidenten mit dem Kanzler über die dramatische Corona-Lage und das weitere Vorgehen beraten. Auch viele seiner Minister haben schon Pläne - den straffsten Zeitplan aber hat wohl der Kanzler selbst:

Amtsübergaben: In vielen Ministerien sind die Amtsgeschäfte schon übergeben, aber aus terminlichen Gründen nicht überall: Mittags kehrt Scholz an seine alte Wirkungsstätte zurück und übergibt das Finanzministerium offiziell an seinen Nachfolger Christian Lindner (FDP). Im Familienministerium übernimmt am Nachmittag außerdem die Grünen-Politikerin Anne Spiegel von Christine Lambrecht, die zuletzt mit Familie und Justiz gleich zwei Ministerien in ihrer Hand hatte. Auch das Justizministerium übergibt Lambrecht am Donnerstag - an den FDP-Politiker Marco Buschmann. In anderen Häusern, wie etwa im Wirtschaftsministerium, gibt es die ersten Arbeitsgespräche.

Die Ministerpräsidentenkonferenz: Am Nachmittag wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Scholz unter anderem die Corona-Lage besprechen. Für Scholz ist das keine Premiere: Auch bei den bisherigen Bund-Länder-Konferenzen war er in der Regeln dabei, zuerst als Vizekanzler und Finanzminister, zuletzt auch schon mit tonangebend als designierter Kanzler. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird teilnehmen.

Kanzler auf internationaler Bühne: Vor dem Treffen mit den Ministerpräsidenten steht bereits ein Termin auf internationaler Bühne an. US-Präsident Joe Biden veranstaltet einen zweitägigen Gipfel für Demokratie, an dem Scholz digital teilnehmen will. Es soll um Autoritarismus, Korruption und Achtung der Menschenrechte gehen.

Erste Reisen der Ministerinnen und Minister: Die neue Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist schon unterwegs: Noch am Mittwochabend ist sie zu Antrittsbesuchen in Europa aufgebrochen. Zuerst stand am Donnerstag ein Termin in Paris auf dem Programm, dann zwei in Brüssel. Am Freitag geht es nach Warschau. Besprechen will sie unter anderem die Lage zwischen Russland und der Ukraine, die Bewältigung der Klimakrise und die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Auch Innenministerin Nancy Fraeser (SPD) bricht zu ihrer ersten Reise auf: In Brüssel nimmt sie am Treffen der EU-Innenminister teil. Dort soll es unter anderem um die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, Bedrohungen im Bereich Migration und Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung gehen.

Bundestag: Verglichen mit Reisen und Amtsübergaben ist das fast das Brot-und-Butter-Geschäft: Der Bundestag tagt. Wenn nichts Dringendes dazwischenkommt, nehmen die Minister normalerweise auf der Regierungsbank an den Plenarsitzungen teil. Am Donnerstag steht unter anderem die Wahl einer neuen Bundestags-Vizepräsidentin auf dem Programm, weil die Grünen-Politikerin Claudia Roth Kulturstaatsministerin wird. Ihre Nachfolgerin will die bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt werden. Außerdem wird etwa über Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise und die drohende Eskalation des Ukraine-Konflikts debattiert. (09.02.2021)

Klimapolitik ganz oben auf der diplomatischen Agenda

Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Klimapolitik als zentrale Aufgabe ihrer Arbeit bezeichnet. "Ich werde vom ersten Tag an der internationalen Klimapolitik den Platz geben, den sie auf der diplomatischen Agenda verdient: Ganz oben", erklärte Baerbock zum Auftakt ihrer Antrittsreisen nach Paris, Brüssel und Warschau. "Die wichtigste Aufgabe von Diplomatie ist es, Krisen vorzubeugen, einzudämmen und bestmöglichst zu lösen", fügte sie hinzu. Keine Krise sei bedrohlicher für die Zukunft der Menschheit als die Klimakrise. Sie wolle mit den EU-Partnern darüber sprechen, wie man Klimapartnerschaften mit anderen Regionen der Welt stärken könne. Die Grünen-Politikerin ist künftig in der Regierung auch für die internationalen Klimakonferenzen zuständig.

Baerbock versicherte den EU-Partnern, dass Deutschland seine Vorstellungen und Interessen nicht über die Köpfe der Nachbarn hinweg verfolgen werde - "und schon gar nicht auf deren Kosten". Die anderen Länder könnten sich darauf verlassen, dass Europa Dreh- und Angelpolitik der deutschen Außenpolitik sei. Sie wolle bei den Antrittsbesuchen vor allem zuhören. Frankreich könne sich bei der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft auf die Unterstützung Berlins verlassen. Baerbock deutete einen entschiedenen Kurs in der Debatte mit Polen und Ungarn über Rechtsstaatsprinzipien an. "Gerade bei Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten können wir nicht zulassen, dass Europas Fundamente wegbröckeln", betonte sie. (09.02.2021)

Jeder Zweite in Umfrage: Scholz wird guter Kanzler

Die Hälfte der Bürger und Bürgerinnen blickt laut einer Umfrage zuversichtlich auf die Kanzlerschaft von Olaf Scholz (SPD). Auf die Frage, ob der SPD-Politiker ein guter Kanzler werde, antworteten 16 Prozent mit "ja" und 34 Prozent mit "eher ja", wie aus einer Yougov-Umfrage hervorgeht. 30 Prozent der Befragten gehen demnach nicht davon aus, dass Scholz ein guter Regierungschef wird ("nein": 13 Prozent; "eher nein": 17 Prozent). 19 Prozent machten keine Angabe oder sagten, sie wüssten es nicht. (09.02.2021)