Zum Hauptinhalt springen

Israel-ReiseBundestagspräsidentin Klöckner besucht den Gazastreifen

Lesezeit: 2 Min.

Das Bild aus einem Video zeigt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (r) mit israelischen Soldatinnen vor ihrem Besuch im Gazastreifen.
Das Bild aus einem Video zeigt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (r) mit israelischen Soldatinnen vor ihrem Besuch im Gazastreifen. (Foto: Ulrich Steinkohl/dpa)

Julia Klöckner fordert bei ihrer Reise in den von Israels Armee kontrollierten Teil des Gazastreifens, den „Weg der Öffnung“ weiterzuverfolgen. In Israel hat sie zuvor die Regierung scharf kritisiert.

Von Valerie Höhne, Kissufim

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat während ihrer Israel-Reise den Gazastreifen besucht. Mit der israelischen Armee ist sie in den Teil gereist, der nach dem Krieg dort weiterhin von den israelischen Truppen kontrolliert wird; Israels Militär hatte sich nach der vereinbarten Waffenruhe hinter die sogenannte gelbe Linie zurückgezogen. Klöckner ist die erste deutsche Spitzenpolitikerin, die seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober in dieses Gebiet reisen darf. Dem Vernehmen nach hatte das Auswärtige Amt ihr abgeraten. Auf Anfrage hieß es, Reisevorhaben „anderer Verfassungsorgane“ kommentiere „die Bundesregierung grundsätzlich nicht“.

Zur SZ-Startseite

Israel
:Manchmal schämt er sich jetzt für Israel

Ihre Eltern und Großeltern flohen vor dem Terror der Nazis hierher und bauten ein offenes, sicheres, tolerantes Land auf. Aber jetzt entfremden sich viele Israelis von ihrer Heimat. Von Netanjahus neuem, kalten Israel. Und gehen.

SZ PlusVon Kristiana Ludwig (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite