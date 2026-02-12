Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat während ihrer Israel-Reise den Gazastreifen besucht. Mit der israelischen Armee ist sie in den Teil gereist, der nach dem Krieg dort weiterhin von den israelischen Truppen kontrolliert wird; Israels Militär hatte sich nach der vereinbarten Waffenruhe hinter die sogenannte gelbe Linie zurückgezogen. Klöckner ist die erste deutsche Spitzenpolitikerin, die seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober in dieses Gebiet reisen darf. Dem Vernehmen nach hatte das Auswärtige Amt ihr abgeraten. Auf Anfrage hieß es, Reisevorhaben „anderer Verfassungsorgane“ kommentiere „die Bundesregierung grundsätzlich nicht“.
Julia Klöckner fordert bei ihrer Reise in den von Israels Armee kontrollierten Teil des Gazastreifens, den „Weg der Öffnung“ weiterzuverfolgen. In Israel hat sie zuvor die Regierung scharf kritisiert.
Von Valerie Höhne, Kissufim
