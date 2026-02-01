Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) fordert mehr Selbstkritik bei ARD und ZDF. „Ich verteidige den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er muss sich auch Fragen stellen lassen. Nach der Effizienz, der Neutralität, der Ausgewogenheit“, sagte Klöckner der Bild am Sonntag. „Und es wird dann schwierig, wenn die veröffentlichte Meinung sich immer mehr von der öffentlichen Meinung verabschiedet.“ Da müsse es dann bei den öffentlich-rechtlichen Sendern „eine selbstreflektierende Korrektur“ geben. In dem Interview appellierte Klöckner auch an die Bürger, teils überzogene Erwartungshaltungen an die Lösungskompetenz von Politikern auf ein realistisches Maß zu reduzieren. Mittlerweile wollten etwa immer weniger Menschen Bürgermeister werden: „Weil die Erwartungen manchmal so komplex sind, dass das kaum jemand erfüllen kann.“