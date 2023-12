Die Grünen-Bundestagsfraktion hat ihre Vorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann nahezu einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Bei der Vorsitzendenwahl nach der ersten Hälfte der regulären Wahlperiode des Bundestages entfielen am Dienstag bei 99 abgegebenen Stimmen auf Dröge 97 und auf Haßelmann 96 Ja-Stimmen, wie eine Fraktionssprecherin mitteilte. Die 62 Jahre alte Haßelmann ist seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag und vertritt dort den Wahlkreis Bielefeld-Gütersloh. Aus Nordrhein-Westfalen stammt auch die 39-jährige Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge. Sie ist seit zehn Jahren Bundestagsabgeordnete und hat ihren Wahlkreis in Köln.