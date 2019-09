Grünen-Fraktion beendet Klausur in Weimar

Berlin (dpa) - Mit Beschlüssen zum Klimaschutz und zum Kampf gegen Rechtsextremismus beenden die Bundestagsabgeordneten der Grünen am Freitag ihre dreitägige Klausur in Weimar. Die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter wollen die Papiere heute vorstellen.

Gut sieben Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen ging es bei der Klausur auch darum, wie die Versorgung in ländlichen Regionen mit Ärzten, schnellem Internet und öffentlichem Nahverkehr sichergestellt werden kann. Weiteres Thema war der Stopp der "Waldvernichtung" weltweit und in Deutschland. Die Fraktion warb dafür, viel mehr als bisher zu investieren und dafür auch die Schuldenbremse zu lockern.

Am 24. September wählen die Bundestags-Grünen ihre Vorsitzenden neu, das stand in Weimar aber nicht offiziell auf der Tagesordnung. Göring-Eckardt und Hofreiter wollen für weitere zwei Jahre im Amt bleiben. Bisher hat sich auch niemand gemeldet, der ihnen das streitig machen will.