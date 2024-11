Die nach dem Bruch der Ampelkoalition geplante vorgezogene Neuwahl des Deutschen Bundestags soll am 23. Februar 2025 stattfinden. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Fraktionskreisen im Bundestag . Demnach hat Unionsfraktionschef Friedrich Merz ( CDU ) einen entsprechenden Vorschlag der SPD-Seite akzeptiert. Eine Überlegung ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage stellt. Das ist aber noch nicht sicher.

In diesem Fall müsste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits um Weihnachten über eine Auflösung entscheiden, gemäß Grundgesetz hätte er bis zu 21 Tage Zeit hierfür. Anschließend greift die 60-Tage-Frist, in der Neuwahlen stattfinden müssen, das würde dann auf den Sonntag, 23. Februar als Termin für die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Scheitern der Ampelkoalition hinauslaufen. Der Termin wäre damit kurz vor Karneval.

Scholz hatte in seiner Rede zur Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) am 6. November gesagt, dass er die Vertrauensfrage am 15. Januar stellen wolle und es spätestens Ende März Neuwahlen geben solle. Nach erheblichem Druck der Union hatte er sich aber am 8. November zu Gesprächen über einen früheren Termin bereiterklärt. Er allein kann den Zeitpunkt der Vertrauensfrage bestimmen, hatte aber betont, dass SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich mit Merz Gespräche über den möglichen Zeitpunkt für die Neuwahl führen soll. Da die nach dem Ausstieg der FDP verbliebene rot-grüne Minderheitsregierung keine Mehrheit im Bundestag hat, wird Scholz sie wahrscheinlich verlieren.

Bundeswahlleiterin hält Termin für „rechtssicher durchführbar“

Der Bundespräsident hat wegen der innenpolitischen Lage auch eine für kommende Woche geplante dreitägige Reise nach Saudi-Arabien abgesagt. Zunächst hatte CDU-Chef Merz den 19. Januar als möglichen Termin vorgeschlagen, aber Bundeswahlleiterin Ruth Brand hatte bei einer zu schnellen Neuwahl vor „unabwägbaren Risiken“ bei der Organisation gewarnt.

Merz hatte dann am Montag den 16. oder 23. Februar als mögliche geeignete Termine genannt. In einer Anhörung des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags betonte Brand am Dienstag mit Blick auf die von Merz genannten Februar-Termine, „die halte ich sehr wohl für rechtssicher durchführbar“. Als sich die Anhörung dem Ende zuneigte, kam die Nachricht von der Einigung auf den 23. Februar.

Die SPD hätte gerne bei der nun erzielten Klarheit über den Wahltermin im Gegenzug ein Entgegenkommen der Union, um noch einige wichtige Projekte im Bundestag zu beschließen, etwa ein steigendes Kindergeld, das Deutschlandticket, Entlastungen der Industrie und der Zulieferbetriebe sowie den Schutz des Bundesverfassungsgerichts gegen demokratiefeindliche Bestrebungen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat zudem angesichts der sicherheitspolitischen Veränderungen durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und der Bedrohung durch Russland den Beschluss eines neuen Sondervermögens für die Bundeswehr noch vor der nächsten Bundestagswahl ins Spiel gebracht.

Die Wahl zum 21. Bundestag war ursprünglich für den 28. September 2025 angesetzt. Sie findet damit gut sieben Monate früher statt als geplant. Für die Union soll Friedrich Merz als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen, bei der SPD will Kanzler Olaf Scholz erneut antreten, aber die offizielle Nominierung steht noch aus. Erste Landespolitiker aus Hamburg machen sich stark für eine Kandidatur von Verteidigungsminister Boris Pistorius, der seit Monaten laut Umfragen als beliebtester Politiker gilt. Bei den Grünen möchte Robert Habeck als Kanzlerkandidat antreten, bei der AfD will dies Parteichefin Alice Weidel tun.

In der jüngsten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen liegt die Union bei 33 Prozent, die AfD liegt hier bei 18 und die SPD kommt auf 16 Prozent. Die Grünen liegen hier bei 12 Prozent und die FDP bei 3 Prozent, wobei andere Umfragen sie auch bei 5 Prozent sehen.