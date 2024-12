Mehr als 5000 Menschen arbeiten in den Büros und Wahlkreisen der Abgeordneten. Nun stehen vorgezogene Neuwahlen an, die Wahlrechtsreform schrumpft das Parlament um mehr als 100 Sitze – und die Mitarbeiter fragen sich, wie es mit ihnen weitergeht.

Von Jonas Junack, Berlin

Zwanzig Jahre ist es her, dass Cornelia Schäfer ihren ersten Job als Mitarbeiterin im Büro einer SPD-Abgeordneten im Bundestag bekam. Sie war jung, hatte noch keine Familie, das Politikwissenschaftsstudium lag gerade hinter ihr. Und dann, kein Jahr nachdem sie angefangen hatte, am 1. Juli 2005, stellte ausgerechnet Gerhard Schröder die Vertrauensfrage und verlor. Wenig später löste der Bundespräsident das Parlament auf. Und Schäfer, gerade Berufseinsteigerin, stand mit einem halben Bein schon wieder in der Arbeitslosigkeit.