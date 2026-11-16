Erstmals seit 70 Jahren könnte es eine Legislaturperiode geben, in der das „schärfste Schwert“ der politischen Kontrollinstrumente nicht eingesetzt wird. Aber danach droht das Gegenteil: Missbrauch durch eine gestärkte AfD.

Der Bundestag hat schon ungewöhnliche Untersuchungsausschüsse erlebt. Etwa den „zur Prüfung von Vorgängen in der Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette“ 1956. Es gab recht bekannte, etwa den zu Korruptionsvorwürfen bei der Frage, ob Frankfurt am Main oder Bonn Hauptstadt der Bundesrepublik werden sollte, oder auch jenen zu Günter Guillaume, dem DDR-Spion, über den Kanzler Willy Brandt stürzte. Es gab Untersuchungsausschüsse zur CDU-Spendenaffäre aus der Ära Helmut Kohl, zur rechtsextremen Terrorgruppe NSU, zum Cum-Ex-Skandal.