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BundestagWarum es zurzeit keine Untersuchungsausschüsse gibt

Lesezeit: 3 Min.

Helmut Kohl (vorne) im Juni 2000 vor dem Untersuchungsausschuss zur CDU-Spendenaffäre. Am Ende musste der Altkanzler eine Geldbuße von 300 000 D-Mark zahlen.
Helmut Kohl (vorne) im Juni 2000 vor dem Untersuchungsausschuss zur CDU-Spendenaffäre. Am Ende musste der Altkanzler eine Geldbuße von 300 000 D-Mark zahlen.
Foto: Michael Urban/picture-alliance / dpa/dpaweb

Erstmals seit  70 Jahren könnte es eine Legislaturperiode geben, in der das „schärfste Schwert“ der politischen Kontrollinstrumente nicht eingesetzt wird. Aber danach droht das Gegenteil: Missbrauch durch eine gestärkte AfD.

Von Georg Ismar, Berlin

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Der Bundestag hat schon ungewöhnliche Untersuchungsausschüsse erlebt. Etwa den „zur Prüfung von Vorgängen in der Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette“ 1956. Es gab recht bekannte, etwa den zu Korruptionsvorwürfen bei der Frage, ob Frankfurt am Main oder Bonn Hauptstadt der Bundesrepublik werden sollte, oder auch jenen zu Günter Guillaume, dem DDR-Spion, über den Kanzler Willy Brandt stürzte. Es gab Untersuchungsausschüsse zur CDU-Spendenaffäre aus der Ära Helmut Kohl, zur rechtsextremen Terrorgruppe NSU, zum Cum-Ex-Skandal.

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