Schlagabtausch der Kanzlerkandidatin und der beiden Kanzlerkandidaten im Bundestag: An diesem Dienstagvormittag kommt das Parlament zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Wahl zusammen. Gleich zu Beginn werden sich in einer Generaldebatte neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch die drei äußern, die ihre Nachfolge antreten möchten: CDU-Chef Armin Laschet, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Grünen-Chefin Annalena Baerbock. "Debatte zur Situation in Deutschland" ist der erste Tagesordnungspunkt überschrieben, der vermutlich gegen 9.15 Uhr aufgerufen wird.

An diesem Dienstag will der Bundestag zudem mehrere wichtige Vorhaben beschließen: Zum einen soll er den milliardenschweren Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli im Westen Deutschlands auf den Weg bringen. Für den Wiederaufbau sollen in den nächsten Jahren etwa 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Beschließen soll der Bundestag zum anderen auch mehrere Corona-Neuregelungen: So sollen Arbeitgeber künftig von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen Auskunft über eine Impfung verlangen können. Zudem soll die Zahl der neuen Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner in den Kliniken als wesentliche Messlatte zur Corona-Lagebewertung verankert werden.

Billigen müssen die Abgeordneten auch den Kompromiss zum neuen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für Schulkinder: Den hatte am späten Montagabend der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag gefunden, nun müssen beide noch formal zustimmen.