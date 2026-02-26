Öffentliche Aufträge des Bundes am Bau und bei Dienstleistungen soll es künftig nur für Firmen geben, die Tarifverträge oder ähnlich gute Bedingungen für ihre Beschäftigten einhalten. Der Bundestag hat am Donnerstag das sogenannte Tariftreuegesetz mit der Mehrheit von Union und SPD beschlossen. Die Grünen stimmten mit dafür, die Linke enthielt sich, die AfD votierte dagegen. Im März soll sich der Bundesrat damit befassen. Die Koalitionsfraktionen waren sich erst diese Woche über die Details einig geworden. Der Kompromiss sieht vor, die Geltung des Gesetzes auf bestimmte Aufträge einzuschränken. Es soll ab einem Auftragsvolumen ab 50 000 Euro greifen, in bestimmten Fällen erst ab 100 000 Euro. Lieferverträge sowie alle Aufträge der Bundeswehr sollen außen vor bleiben. Das Gesetz war ein Anliegen der SPD, die es in den Koalitionsvertrag mit der Union hineinverhandelt hatte.