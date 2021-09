Von Jan Schmidbauer, Wuppertal

Bevor es zum nächsten Termin geht, braucht Helge Lindh noch eine Dosis Koffein. Er greift in die Plastiktasche, in der auch seine Hemden für den Tag liegen, und holt eine Dose zuckerfreie Cola raus, von denen er heute noch einige öffnen wird. In ein paar Zügen trinkt er sie aus. "Dann wollen wir mal", sagt er, hängt sich seinen camouflagefarbenen Rucksack um und geht rein in die Gesamtschule Else Lasker-Schüler. "Else", sagen sie hier in Wuppertal.